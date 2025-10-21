COPE
Economía de bolsillo, con Ignacio Villar

Hoy hablamos de un concepto clave para entender finanzas personales y empresariales: la capacidad de pago. Pero, ¿qué significa realmente?

La economía, con Ignacio Villar | 17 SEP 2024 |
Ángel López

Jaén - Publicado el

1 min lectura7:48 min escucha

 Hoy vamos a hablar de un concepto clave para manejar nuestras finanzas de manera responsable: la capacidad de pago. Pero, ¿qué significa realmente? La capacidad de pago es la habilidad que tiene una persona, empresa o institución para cumplir con sus obligaciones financieras —como deudas, préstamos o pagos de servicios— sin comprometer su estabilidad económica. Entenderla nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes, planificar mejor y evitar problemas financieros.  

En este espacio, Ignacio Villar nos guía para comprender cómo medirla, por qué es importante y qué estrategias podemos aplicar para mantenerla saludable.

