Economía de bolsillo, con Ignacio Villar

Hoy vamos a hablar de un concepto clave para manejar nuestras finanzas de manera responsable: la capacidad de pago. Pero, ¿qué significa realmente? La capacidad de pago es la habilidad que tiene una persona, empresa o institución para cumplir con sus obligaciones financieras —como deudas, préstamos o pagos de servicios— sin comprometer su estabilidad económica. Entenderla nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes, planificar mejor y evitar problemas financieros.

En este espacio, Ignacio Villar nos guía para comprender cómo medirla, por qué es importante y qué estrategias podemos aplicar para mantenerla saludable.