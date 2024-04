Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: ¿Sumas o restas?

¿Sumas o restas? Me encantan las personas que suman; las personas positivas que siempre están dispuestas a ayudar; las que se esfuerzan y le ponen corazón a todo; las que con Fe te abren sus puertas para compartir pensamientos; las que son sinceras y saben de corrección fraterna; las que comparten el dolor; las que aprenden cada día. Me encantan las personas que siempre son una buena compañía. No me gustan las personas que restan; las que se quejan de todo, pierden el tiempo y son superficiales; las que lucen falsas sonrisas e hipocresía; las que siempre están de mal humor, critican y se victimizan para conseguir algo o hacerte sentir culpable; las personas egoístas que siempre son una mala compañía. ¿Sumo o resto? He aquí la cuestión. A todos nos gusta sumar, pero no siempre lo conseguimos, porque solemos ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Aun así, cada mañana, decido sumar, porque solo sumando se multiplican los buenos momentos y esas experiencias que nunca se olvidan. ¿Sumas o restas?