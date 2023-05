Caminar en Mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Un pequeño regalo, una gran lección

No cumplía años, tampoco celebraba mi santo, ni era el día de Reyes, pero lo cierto es que hace unos días, a la hora de comer, mi hijo me dio por sorpresa un regalo, un pequeño regalo que necesitaba para escuchar música, disfrutar de los podcasts en el móvil y que me permite grabar estos audios con mejor calidad, unos sencillos auriculares que llevaba tiempo queriendo comprar, pero nunca encontraba el momento.

Y esto me hizo pensar: primero, que los hijos nos sorprenden, para bien, cuando menos nos lo esperamos; segundo, que tengo que estar más atento a los mensajes que la vida me envía y que por el ruido que me envuelve no siempre los escucho con acierto; y tercero, que es un regalo del Señor descubrir el buen corazón de los demás, de nuestros hijos, de nuestra esposa, esposo, de los familiares, de los amigos, de la persona que te atiende en un comercio, del sanitario que pone todo su empeño en ayudarte, etcétera. Fue un pequeño regalo, pero una gran lección, porque a generosidad, siempre hay quien nos gana.



Miguel Lechuga Viedma