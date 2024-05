Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechoga. Hoy: Mi GPS

Cada noche, antes de acostarme, hago mi GPS. Le doy gracias a Dios por el día que termina, que no ha sido uno más en el calendario, ha sido una nueva oportunidad disfrutada para el encuentro, el aprendizaje, el trabajo, la oración, etcétera; momento en el que vienen a mi mente recuerdos y vivencias con mi mujer e hijos que están grabados a fuego en mi corazón.

Le pido perdón a Dios por mis miserias, por todo aquello que no haya sido capaz de hacer o gestionar conforme a mis valores y creencias, por todo aquello que he predicado con palabras, pero no se haya reflejado en mis hechos; le pido perdón por no haber sido buen testigo de vida cristiana; momento de experimentar la misericordia del Señor.

Y le suplico a Él por aquello que necesito poner en sus manos, que sea lo mejor para las personas que más quiero, que sea lo mejor para las personas que más lo necesitan. “Jesús, ocúpate tú”; momento de esperanza y confianza. Gracias, perdón y súplica, tres palabras que me fortalecen cada noche para seguir caminando.