Caminar en Mayúsculas, con Miguel Lecguga. Hoy: La Fe no se va de vacaciones

Ha terminado el curso escolar y entramos en periodo de vacaciones. Hay alumnos que lo han superado todo y otros que no todo lo han podido superar, pero me reservo para otra ocasión, con más tranquilidad, el hacer una pequeña reflexión de las numerosas quejas sobre el sistema educativo, sistema que está formado por personas, con nombres y apellidos, y que pueden tener mayor o menor acierto a la hora de superar esas dificultades que tantas quejas provocan. Ahora me quedo con una frase del Evangelio del pasado domingo en la que Jesús dijo a sus apóstoles: “lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea”. No solo los estudiantes van a disfrutar de sus vacaciones, los que trabajamos también lo haremos; nos podremos ir más lejos, más cerca o incluso quedarnos en casa, pero lo que no debemos hacer es darle vacaciones a la Fe. Si lo que nos transmite Jesús nos da VIDA, no nos lo podemos callar; porque esa VIDA que recibimos de Él nos llena de LUZ y ESPERANZA.



Miguel Lechuga Viedma