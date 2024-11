CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 07 NOV 2024

El pasado mes de octubre se ha celebrado otro Cursillo de Cristiandad en nuestra diócesis de Jaén, el número 335. Me encanta, siempre que puedo, asistir a las clausuras de Cursillos, que nunca dejan de sorprenderme. En esta última ocasión me volvió a impactar las caras de felicidad de quienes habían vivido esta experiencia de Dios durante tres días. Hice mi Cursillo hace treinta y cinco años, y hoy, al igual que antes, la vivencia de un Cursillo de Cristiandad no deja indiferente a quien lo vive; por ello, se puede afirmar que es una estupenda herramienta de primer anuncio para conocer a Dios, el mensaje de Jesús y vivir los valores del Evangelio. Una estupenda herramienta que te clarifica la vida cristiana, que te impulsa y anima a vivir en medio de este mundo cargado de alegría, ilusión y esperanza. Una vez más fui testigo de vidas transformadas, de vidas “tocadas” por el Amor de Dios, de vidas cargadas de razones para seguir luchando, trabajando y testimoniando que ser cristiano llena tu vida de colores.

Miguel Lechuga Viedma