Ad líbitum, con Javier Pereda

Después de una temporada en blanco, el equipo quince veces campeón de Europa despedía por lo alto a Carlo Ancelotti, Luka Modric y Lucas Vázquez. El pasado sábado por la tarde se palpaba la emoción en el estadio Santiago Bernabéu y entre quienes siguieron la retransmisión. Algunos se preguntarán cómo el entrenador más exitoso de la entidad blanca, que ha logrado tres “Orejonas” y 15 trofeos para las vitrinas de Concha Espina, y ha dirigido a los mejores equipos de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, deja este banquillo. La respuesta radica en la filosofía del “Mejor Club del Siglo XX”, según la FIFA. Otros clubes se conforman en mantener a entrenadores durante décadas, pese a haber obtenido pocos títulos. Pero la idiosincrasia del club que preside Florentino Pérez pasa por intentar conseguir siempre la excelencia. Esta temporada ha estado marcada por 51 lesiones, que han desmantelado la defensa y desestabilizado al equipo; se ha notado falta de planificación deportiva; ha fallado la intensidad y la presión para recuperar la pelota; y Mbappé y Vinicius han tardado en asociarse. Ello, pese a que Kylian haya sido el máximo goleador, con el trofeo Pichichi y la Bota de Oro. Los grandes equipos deben de administrar los minutos de los jugadores, por la cantidad de competiciones y el poco tiempo para la recuperación. Hay que reconocer que esta temporada el Real Madrid no jugaba bien ni ganaba como el año anterior, porque faltaba esquema de juego y mayor esfuerzo físico. En este sentido, el Barça ha sorprendido, ganando la Liga, la Copa y los disputados Clásicos, con un Lamine Yamal espectacular. Con el mismo equipo y un cambio de entrenador, Flick por Hernández, han experimentado un giro de 180º. Nadie duda de la brillante trayectoria como entrenador de Carletto, por sus conocimientos contrastados en los cinco mejores campeonatos europeos. Con su talante tranquilo y su musical “itañolo”, cada puesta en escena ante la opinión pública suponía un master en comunicación institucional. Sus ruedas de prensa no tenían desperdicio: nunca criticaba ni señalaba a jugadores concretos, asumía la responsabilidad, contestaba al bombardeo de preguntas con temple, elegancia y respeto tanto al adversario como a los árbitros, lo cual tiene mérito. Un auténtico gentleman. Ha salido por la puerta grande de la Castellana y su nombre quedará escrito para siempre en los anales del club merengue. Como se lo rifan, de inmediato ha fichado por la selección quinta campeona del mundo. Se trata de un cambio de ciclo, de una renovación profunda de la plantilla, de un entrenador con ideas nuevas, un esquema distinto y moderno, imprescindible si se pretende crecer. De ahí que el jugador croata, con casi 40 años de edad, con más Champions que todo el Barça, se despidiera emocionado con Toni Kroos, mientras el equipo donostiarra le hacía un pasillo de reconocimiento. El público le ovacionaba al dar la vuelta al estadio, con su mujer y tres hijos. Quería seguir un año más, pero el proyecto deportivo busca construir el futuro. La discreción en la zona noble madridista es la consigna ante los fichajes. Ahora le ceden el testigo para dirigir a uno de la casa, Xabi Alonso, tras el reconocido trabajo con el Bayer Leverkusen, que le hizo campeón de la Bundesliga. Que haya ganado dos juicios a Hacienda define su personalidad. Lo comprobaremos muy pronto, a mediados de junio, en el primer Mundial de Clubes que organiza la FIFA, con 32 equipos de todo el mundo. En ocasiones, la crítica deportiva se convierte en zurriburri, porque está alejada de la verdad. Sabemos que todo aficionado lleva dentro de sí un entrenador. Pero para emitir un juicio certero, hace falta tener todos los datos y después saber interpretarlos correctamente. Los principales interesados en no dilapidar millones de euros son los clubes. El Real Madrid afronta este torneo en Estados Unidos, consciente de que, si lo gana, además de recaudar 125 millones US$, habrá corregido la temporada. Así que los apasionados futbolistas no tendrán tiempo para la abstinencia deportiva, porque a mediados de agosto comienza la Liga. La final de la Champions 2026 será en el “Puskás Arena de Budapest” (Hungría). Intuyo como una premonición que el estadio que lleva el nombre de quien ganó tres Copas de Europa con el Real Madrid, pueda ser testigo de la Decimosexta.