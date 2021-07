Almonte a punto de estallar

La decisión de la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano de cesar a tres concejalas del PP lleva al Ayuntamiento de Almonte a la peor crisis de gobierno de los últimos años.

Castellano mantiene que esta decisión se toma porque las tres concejalas no han asistido en los últimos tiempo a los órganos de gobierno lo que no explica es que la decisión de las populares había sido informada al equipo de gobierno y se debe a la negativa de la alcaldesa a cesar al concejal del PSOE imputado en el caso Asperillo y sobre el que pesa una petición de condena de cuatro años de cárcel y 15 de inhabilitación, rompiendo el código ético no sólo de su partido sino de las tres organizaciones que formaban la coalición.

Horas antes de hacerse efectiva la decisión de la alcaldesa, el presidente del PP en la provincia Manuel Andrés González pedía el cese inmediato de este concejal investigado.

En estos momentos se quedan 8 concejales en el gobierno y 13 en la oposición y es que las últimas elecciones dejaron un escenario complicado en la localidad; el partido Ilusiona del exalcalde socialista Francisco Bella logró nueve concejales, seis del PSOE, tres el PP, dos Mesa de Convergencia e Independientes por Almonte, uno.

El pacto entre los 4 partidos llevó a Ilusiona a la oposición