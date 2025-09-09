Tres años por arrancar de un mordisco parte de una oreja a un hombre en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a tres años de prisión por morder de manera sorpresiva en plena calle a un hombre al que previamente había amenazado de muerte, arrancándole parte de la oreja izquierda.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera responsable de un delito de lesiones con deformidad, concurriendo las atenuantes de enfermedad mental y actuar el culpable a causa de su grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de análogos efectos, así como la agravante de reincidencia.

Por dicho delito, además de la pena de cárcel, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 100 metros y a comunicarse con ella por cinco años. En concepto de responsabilidad civil, debe indemnizar al agredido en la cantidad de 35.537 euros, más intereses.

Se considera probado que una mañana de julio de 2024 el acusado se encontró con el agredido, que estaba parado en un paso de peatones, y se dirigió a él diciéndole que lo tenía que matar.

Posteriormente, movido por un ánimo lesivo, lo intentó morder en la cara si bien el hombre pudo evitarlo girando la cara, pero el acusado tirándole del chaleco, consiguió darle un mordisco en la oreja izquierda.

A consecuencia de la agresión descrita, el agredido sufrió herida en hombro izquierdo, erosiones en antebrazo y en lado izquierdo de la cara y una herida inciso-contusa con arrancamiento del tercio superior del pabellón auricular izquierdo.

Tales heridas tardaron en sanar 33 días, 19 de ellos con perjuicio personal básico y 12 con perjuicio personal particular por pérdida de calidad de vida moderada.