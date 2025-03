"Los temporales han provocado daños en la presa de Alcolea"

Pues de absoluta actualidad tenemos con nosotros al delegado de agricultura Álvaro Burgos, muy buenas tardes.

Muy buenas tardes.

Bueno, lo primero, como decía por actualidad, ¿cuál es la situación que tenemos en estos momentos en la provincia de Huelva después del último temporal?

Bueno, pues desde el punto de vista del sistema de explotación es la parte positiva y lo que nos hace estar muy muy felices y espero que no nos olvidemos de lo que hemos vivido años atrás, muy satisfecho.

Estamos ahora mismo en unos niveles de de agua embalsada en el 70% de la capacidad total que tiene el sistema de explotación Tinto-Odiel- Piedras, para que te hagas una idea, tenemos una capacidad de embalse de 1138 hm3 y estamos en 774.

Hace un año por esta fecha estábamos en 486, fíjate en que poco tiempo nos hemos ido a esos niveles, no?. Huelva consume al año 250, con lo cual pues tenemos reservas, por decirlo de alguna forma, para los próximos tres aunque el número es un poco engañoso porque después el propio sistema tiene algunas limitaciones que no te permiten contar con todos los recursos, pero bueno, a grandes rasgos esas son un poco las cifras brutas para referenciarnos.

La parte negativa; pues que evidentemente en el ámbito agro fundamentalmente, también hay otras repercusiones vinculadas. Además, por ejemplo, el sector pesquero tiene la flota parada, y en el ámbito agro hay muchísimo daño, ya no solo por el tornado que causó importantes pérdidas en algunos municipios, en Moguer, Lucena, Lepe, o Palos sino sobre todo porque prácticamente todos los cultivos están afectados por exceso de agua que está generando mucha pudrición y además estamos en una fecha un poco compleja para el sector, pero también es cierto que en Huelva se trabaja rápido, se trabaja bien y todos esos agricultores están ya a pleno rendimiento con objeto de recuperar, limpiar la finca y volver a poner la mejor producción al servicio de todos los mercados y de los consumidores.

Porque ahora mismo si dejase de llover, ¿podríamos recuperar todavía esas producciones?

Algunas sí y otras no tan rápido. Digo algunas, porque determinadas frutas y hortalizas limpiando por decirlo de alguna forma, puede si viene una floración a continuación en un espacio de tiempo relativamente corto, semanas o escasos meses puedes volver a tener producción, pero en otros es muy muy complicado.

Desde la delegación estamos recogiendo datos a través de las organizaciones agrarias, de las oficinas comarcales con el objeto de poder evaluar, y en función de eso, como hemos hecho en otros casos, pues si hay que poner encima de la mesa alguna ayuda, como se ha hecho antes con la sequía, se hará.

Fíjate qué contradicción, ¿no? En un momento concreto sacamos ayudas por la sequía y ahora habría que sacar ayudas por por exceso de lluvia. Bueno, pues esta es la situación y el clima que nos está tocando vivir.

Quedémonos con lo positivo, pero trabajemos también para paliar lo antes posible los daños que se están creando.

Porque una duda, en el caso de las lluvias y de las pérdidas que puedan tener en los agricultores en este caso, ¿eso lo cubren los seguros?

Sí, lo cubren los seguros, evidentemente, una obviedad lo que voy a decir, aquel que tenga claro.

Un seguro nunca es un gasto, es una inversión más de tu actividad que lo que hace es asegurarte tu patrimonio y tu vida empresarial.Los seguros cumplen, los seguros están haciendo su trabajo rápidamente eh sobre el terreno y en un plazo de tiempo corto te llega la parte del seguro que te que te corresponde, ¿no? La indemnización que te corresponde.

Delegado los agricultores hablan ya de una nueva reunión para renegociar las restricciones en el regadío ahora que ya tenemos agua, no sé cómo se lo plantean desde la administración.

Mira, a los propios regantes le decíamos hace una semana que estábamos retrasando un pelín el comité de sequía para no tener que convocar en un plazo de tiempo corto igual dos, como podía haber ocurrido, porque se preveían lluvias y no poca.

Y ahora te daré un dato para que veamos hasta qué punto esto ha sido importante esta circunstancia que estamos viviendo. En poco tiempo, en días, hemos pasado de una situación técnica que no normativa, ahora de escasez severa a escasez moderada y rápidamente de moderada a normalidad.

Aunque es cierto que la normativa te señala que de un estadio a otro hay que esperar una serie de meses, en el primer caso cuatro y en el segundo dos, de consolidación o de mantenimiento de la situación para que sea efectiva, que sin lugar a dudas va a hacerlo porque aproximadamente ahora mismo hay agua.

Te decía el dato que te iba a dar significativo porque de la forma en la que estaba lloviendo tiempo atrás en los cálculos que yo hacía calculaba que tendría que estar lloviendo otras 2 semanas más, de esto te hablo de hace apenas unos días. Que tenía que estar lloviendo 2 semanas más para que embalsáramos 60 hm3 más que eran los que nos faltaban para llegar a la situación de normalidad. Bueno, esos 60 hm3 que yo calculaba 2 semanas, han caído o se han embalsado en 3 días.

Eso ha motivado y estaba motivando días atrás que dijéramos, vamos a aplazar un poquito el comité de sequía, que va a ser final de mes, primero de abril, donde en el comité analizaremos la situación y daremos los pasos oportunos para llegar a la situación de normalidad que sin lugar a duda va a permitir y creo que es muy importante que lo digamos para que no olvidemos de dónde venimos, primero que las restricciones en este momento caigan y en segundo lugar, y te lo digo porque me ha sido difícil estos últimos meses proyectos agrícolas que estaban paralizados o proyectos de la industria que estaban en cierto riesgo porque no había recursos para garantizarlo, pues han pasado de la oscuridad a la luz.

Esto es muy positivo hay que ponerlo en valor para nuestra provincia y nos tiene que servir de recuerdo, uno, el que haya agua garantiza la actividad productiva, dos, el que las infraestructuras se hagan garantiza la capacidad de embalse y al mismo tiempo la seguridad de los ciudadanos agua abajo.

HUELVA RIEGA default

Hablamos ahora de las infraestructuras, pero muy brevemente, podemos ahora garantizar también los proyectos de hidrógeno verde, que a veces se nos olvida que van a necesitar agua.

Sí. Pero ahora voy a decir de que no nos tenemos que olvidar de que si ahora por la razón que fuera nos viene un año o dos de sequía, pues volveremos a estar en la misma situación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el corto plazo está más o menos garantizado, pero para referenciar un poco a nuestros oyentes; yo llegué a la delegación hace 6 años y teníamos más o menos el agua que hay hoy y en Huelva se decía, "En Huelva no hay problemas de agua..."

Pues te puedo decir que en los últimos 6 años de aquella frase me acuerdo mucho, porque hemos pasado una situación muy muy compleja donde en apenas unas semanas el debate era antes mantener o incluso elevar las restricciones y ahora, afortunadamente, de normalidad. Es decir, no perdamos la perspectiva y hagamos los deberes para que la próxima sequía nos coja con los deberes ya hechos.

Además, desgraciadamente, en cuanto al tiempo, la memoria es muy muy limitada. Llega Martiños, una nueva borrasca, y nos pilla con problemas en San Juan del Puerto, Gibraleón... ¿Cómo lo afrontamos?

Bueno, para empezar la Junta de Andalucía preparada y con un equipo tanto a nivel andaluz como a nivel de la provincia, donde están involucrados muchísimos dispositivos desde la delegación del Gobierno y el 112 Protección Civil, la delegación de Fomento, la delegación de Medio Ambiente, la delegación, en este caso, a la que yo represento, cada uno dentro del ámbito de sus competencias y con su personal trabajando en la prevención para anticiparse a lo que va a ocurrir y una vez que ya estamos metidos en la borrasca, pues resolviendo teniendo conocimiento tanto a nivel de Andalucía como a nivel de la provincia de los puntos críticos, por decirlo de alguna forma, tanto a nivel de infraestructura como de zonas inundables, pues haciendo una labor, como te digo, de prevención por un lado y de auxilio en otro para evitar, como afortunadamente ha ocurrido en la provincia de Huelva, que no ha habido daño en las personas.

Con esa perspectiva teniendo en cuenta que va a llover y voy a utilizar una expresión muy coloquial, va a llover sobre mojado, pues el agua va a correr con mucha fuerza. Si como ha ocurrido estos días, estamos desembalsando en alguna infraestructura, se coincide con un periodo de marea alta, llueve en ese momento, etcétera, pues se dan todos los ingredientes para que volvamos a estar otra vez en una situación al menos de prudencia.

En ese sentido, le pido desde aquí a todas las administraciones implicadas y a los propios ciudadanos, primero tomemos decisiones cuando haya que tomarlas y segundo, la máxima prevención para evitar precisamente que la población corra riesgo. ¿Por qué te decía lo de las zonas inundables?

Porque evidentemente, cuando alguien vive o tiene una nave, un negocio o una propia casa o un huerto en una zona inundable, pues tienes que ser consciente de que el agua tiene memoria y en algún momento, hoy, mañana, dentro de 3 años, dentro de 10, dentro de 200, el agua va a decir, "Oiga, mire usted que yo hace X tiempo yo pasaba por aquí y vuelvo a pasar hoy." Desgraciadamente digo esto porque, claro, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.

En Huelva estamos acostumbrados a que no llueva de la forma en la que lo ha hecho, aunque en los últimos años es cierto que hemos pasado de unas lluvias muy frecuentes a lluvias torrenciales, por tanto el ser humano tiene que aprender de las lecciones de las circunstancias que vive.

Y si como desgraciadamente ha ocurrido en la comunidad valenciana y en nuestra propia provincia también tenemos nuestra propia experiencia de inundaciones, pues tomemos las decisiones que igual en algún momento tienen que ser arriesgadas a la hora de decir, "Hay que desalojar." Pero yo creo que vale más la vida humana que el que en un momento determinado cualquiera de los que estamos en el ámbito de lo político, pues tomemos una decisión quizás un pelín más arriesgada, pero yo creo que los ciudadanos nos lo van a agradecer siempre.

Ahora mismo todo el mundo habla de la presa de Alcolea, una necesidad imperiosa en la provincia de Huelva, pero ¿qué se le pasa por el cuerpo cuando ayer ve al representantes socialistas en este caso reclamando esa infraestructura que lleva paralizada años y años?

Yo suelo ser una persona que habla claro. Con todo el respeto, los que me conocen de hace muchos años en el ámbito de la política saben que el discurso político mío es ser claro y en muchos casos contundente y ahora voy a hacerlo.

El lugar para hacer esas manifestaciones no es ni siquiera el puente sobre el río Odiel, tenían que haberse ido a la Subdelegación del Gobierno y empezar por la subdelegada y a partir de ahí al Ministerio porque la propia alcaldesa de Gibraleón, que es representante del Partido Socialista, pues en vez de hacer una declaración que me parece oportuna necesaria y además pone en valor lo que estamos diciendo también otros, pero es el PSOE y el gobierno de España, el que de una vez tiene que mirar hacia Huelva y a la alcaldesa le debería de preocupar más que a nadie.

Álvaro Burgos, delegado de Agricultura y Pesca en Huelva

En primer lugar, porque haya posibilidad de embalsar esos recursos que la cifra que te he dicho antes está en torno a 336 hm3, los que desde el octubre a la fecha han pasado por esa zona y se han ido y en segundo lugar primero la obra está parada, pero la obra tiene un nivel de ejecución que como consecuencia de la cantidad de agua que ha pasado por el entorno, ha provocado allí una serie de consecuencias.

Daños que agua abajo, al romperse la ataguía, al sobrepasarla, pueden ir hacia abajo y sobre todo, como no retiene el agua, no hay laminación de avenida, pues cae el agua en tromba como ha caído. Eso ha provocado, entre otras razones también, pues que haya llegado más agua de la cuenta al Odiel en un periodo corto de tiempo, hablamos de 2000 m³ por segundo y de alguna forma pone en riesgo también una parte de la población que está, dicho sea de paso, en zonas inundables.

Bueno, pues la alcaldesa de Gibraleón y los distintos representantes que estaban allí ayer tienen que ser conscientes que yo creo que lo son, yo hablo mucho con Juan Antonio Millán con quien trabajo de forma conjunta por la provincia de Huelva, por los regadíos y por el agua y como yo digo, ya está bien.... ¿Qué tiene que pasar en Huelva para que nos demos cuenta de la importancia de esa infraestructura? No solo de Alcolea, del canal de Trigueros, de Coronada... El problema es, que el círculo de Huelva de las infraestructuras no está cerrado.

Y cuando en Huelva llueve la ciudadanía al no tener la información se confunde. Es decir, piensa, "Bueno, pues con lo que está cayendo ya no habrá sequía en décadas y lo que cae en Gibraleón o lo que cae en otra zona, va los ríos, va los cauces y va al mar.

Si las infraestructuras están en la parte norooccidental, Andévalo y Chanza en la zona de más pegada, a la zona occidental y la zona céntrica y la zona más oriental, no tiene infraestructura grande de recogida, pues todo lo que cae por esa zona no se recoge.

Y lo poquito que hay en el Corumbel, en Jarrama, en Cueva de la Mora, en Olivargas, tienen poca capacidad, 10, 20, 50 hm3 la presa del Piedras, pues al final se llenan rápido y hay que aliviar. Es una pena, ¿no? Que esos recursos se vayan cuando después, en algunos momentos, hablamos de desalación.

Oiga, dejar ir el agua al mar para después sacarla mucho más cara y con unas afecciones desde el punto de vista medioambiental, me parece que es de poco sentido común.

Bueno, pues esperemos que se escuchen esas reclamaciones.

PESCA

Nos queda muy poquito tiempo, pero sí me gustaría que también tocásemos el tema de la pesca.

Ahora mismo, está tocada. Claro, si desde Madrid o desde Bruselas no se es poco más empático con las circunstancias del sector y no nos damos cuenta de que para que igual que cualquier sector productivo si no es rentable cae pues la pesca tiene que ser rentable. Y sobre todo para una actividad donde el relevo generacional es escaso, yo no sé, de cara a los próximos 20 30 años, los hijos de los que hoy están en la mar si van a querer estar. En las circunstancias actuales me cuesta mucho trabajo pensarlo. Entonces, por eso desde la Junta de Andalucía hace escasos días estuvo Carmen Crespo como eurodiputada en Huelva y el propio consejero Ramón Fernández también que hemos estado en varias reuniones en los últimos días con el sector.

Si desde el punto de vista de la veda, las capturas, los tiempos, los meses de trabajo, la situación de los caladeros no se hacen unos estudios rigurosos, científicos, actualizados que ponga encima de la mesa la realidad y que podamos a consensuarla con el sector para que puedan salir unas temporadas lo suficientemente rentables, pues el futuro está muy complicado.

Y una actividad que al final subsiste a base de ayuda, con el paso del tiempo acaba cayendo. La Junta de Andalucía lo tiene claro, venimos reclamando esto de la mano del sector y esperamos que en próximas fechas en las distintas mesas de diálogo pues haya alternativa, haya solución porque el sector lo necesita, lo requiere y además Huelva es una de las potencias de el Golfo de Cádiz que que tiene que seguir destacando

por su actividad, a pueblos como Isla, Punta Umbría, Aymonte, y toda la Costa de Huelva, viven de la pesca, muchos de sus pueblos y tenemos que estar lado de ellos.

Delegado, muchas gracias por haber atendido la llamada de la COPE

Gracias a vosotros que también hacéis a través de la de las ondas que llegue la información a los ciudadanos y es muy importante no solo hacer, sino también informar y por eso estoy aquí hoy.