La historia de Emilio Domínguez no es solo la de un superviviente. Es la de un hombre comprometido, con una energía inquebrantable y una misión clara: concienciar sobre la donación de órganos. Emilio sufre la enfermedad de Andrade, una patología hereditaria y rara que, sin tratamiento, limita la esperanza de vida a unos diez años. "Yo la heredé de mi padre", explica, recordando que en su caso no existían opciones terapéuticas en aquel momento. "A él no le dio tiempo a optar a ningún tratamiento. Era una enfermedad desconocida y letal".

Valverde del Camino, en la provincia de Huelva, es uno de los principales focos de esta enfermedad en España, solo por detrás de Mallorca. Allí, Emilio recibe el diagnóstico hace más de una década. En aquel momento, el trasplante de hígado era la única alternativa. Hoy, gracias a los avances médicos, existen ya varios fármacos que evitan el trasplante en muchos casos.

El deporte ha sido mi mejor medicina" Emilio Domínguez Deportista valverdeño

Un doble trasplante y un giro inesperado

Emilio ha sido trasplantado dos veces. La primera intervención no fue exitosa, debido a una malformación genética no detectada en el hígado del donante. "En cuanto me lo trasplantaron, se dieron cuenta de que no iba bien", explica. La situación derivó en un ingreso urgente en "código cero", un sistema que prioriza a los pacientes en estado crítico a nivel nacional. En solo 48 horas, recibió un nuevo hígado que sí funcionó.

Pero Emilio no solo ha sido receptor. "Nuestro hígado es sano", asegura, explicando que, aunque los afectados desarrollan la enfermedad de forma progresiva, el órgano sigue siendo funcional para otras personas durante décadas. Este fenómeno, conocido como "efecto dominó", permite que los hígados extraídos a pacientes de Andrade se trasplanten a personas mayores cuya esperanza de vida mejora considerablemente.

Una vida marcada por la gratitud y el deporte

"Que te salven la vida en 48 horas te cambia por completo", dice Emilio. Desde entonces, vive con un fuerte compromiso hacia la donación de órganos y forma parte activa de la asociación Deporte y Trasplante España, así como del Club Deporte Andaluz, del que es vicepresidente. Su misión es doble: fomentar la donación de órganos y demostrar que el deporte es una herramienta poderosa para la recuperación.

Especial donación de órganos "Huelva es la segunda provincia andaluza que más dona" ISabel Villa Coordinadora del Centro de Trasplantes del Hospital Juan Ramón Jiménez

"El deporte ha sido mi mejor medicina", afirma. A pesar de las complicaciones iniciales, hoy lleva una vida completamente normal. Ha participado en competiciones internacionales de fútbol con la selección española de trasplantados, obteniendo títulos como subcampeón del mundo y de Europa. Además, ha sido campeón de España y del mundo en pádel, también practica tenis y atletismo. "Soy un friki del deporte", dice entre risas.

Una causa que nos puede tocar a todos

A sus 49 años, Emilio no solo es un ejemplo de superación personal, sino también un altavoz de esperanza y conciencia social. "Hasta que no nos toca de cerca, no somos conscientes de lo importante que es la donación", reflexiona. Él lo sabe mejor que nadie: su vida depende de la generosidad anónima de otros.

Y concluye con un mensaje claro: "La donación da vida, y yo soy la prueba de ello". Por eso, no cesa en su empeño de llevar su historia por todos los rincones, de la mano del deporte, para visibilizar una causa que, algún día, puede afectarnos a todos.