Roberto Leal advierte, tras haber sido víctima del Covid-19: "No es ninguna broma"

El popular presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, ha pasado en la noche del Jueves por el programa dirigido por Pablo Motos y estuvo hablando de cómo pasó su infección por coronavirus durante el mes de Agosto.

Para él, lo más preocupante de esta situación fué que sus suegros también se contagiaron además de desvelar en el programa que su mujer estaba embarazada y que ello le añadía más preocupación aún.

A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @PasapalabraA3 sigue on fire.