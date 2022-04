Reto visual: encuentra el error en esta imagen en tan solo 10 segundos

El famoso traje azul o gris y otros retos se convirtieron virales creando grandes debates entre los usuarios de las redes sociales que buscan en estos retos mostrar su habilidad visual en estos acertijos sumamente divertidos.

Todo esto mejora también nuestras habilidades mentales y se ha hecho viral otro reto que pondrá a prueba incluso nuestra psicología pero también forma parte de una importante investigación social.

De la mano de Small Joys, recientemente se ha hecho viral un desafio que está causando gran sensación entre los usuarios de Facebook y Twitter debido a su extrema dificultad lo que le causa un quebradero de cabeza a más de uno. Mira con mucha atención la siguiente imagen donde podrás notar una escena de picnic pero debes encontrar el error en menos de 10 segundos.





Esperamos que no hayas hecho trampa con el tiempo pero, ¿conseguiste encontrar el error? Si ha sido así, nuestras más sinceras felicitaciones. Si, por el contrario aún no has dado con el error no te preocupes porque te daremos las pistas para que puedas hacerlo.

Lo que se ve en la primera impresión es a 4 ancianos pasando una buena jornada en el bosque. ¿Notas algo que no encaja en este ambiente? Si todavía no lo ubicas aquí va una pista: tiene que ver con la vegetación del fondo. Si no estás muy relacionado con la flora de los bosques, quizá haya pasado desapercibido el cactus pero su presencia no coincide con un bosque.





Un reto entretenido que está causando debate incluso en la procedencia de los cactus en algunos bosques de la geografía mundial pero que desde Small Joys han querido que nos pasemos pensando un tiempo para mejorar nuestra habilidad visual.