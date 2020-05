"El reloj del tiempo"

El 14 de marzo se pararon los relojes en España. ¿Volverán las agujas a funcionar?. Los comerciantes dudan. El Turismo llora. El desempleado mira desconsolado al reloj del trabajo perdido.

Para los pesimistas nada funcionará como antes de la pandemia. Para los optimistas, más pronto que tarde, volverán las agujas del reloj a funcionar. ¿Tú qué crees...?.

Hoy, cumplimos 66 días del confinamiento, y escucho decir: “¡Ya recuperaremos el tiempo perdido!”. No lo tengo claro. Lo único cierto es que el tiempo que pasa no vuelve. Nunca vuelve.

Recuerdo cuando estaba en primaria veía a los mayores de bachillerato como súpergrandes, con mucha madurez y seguridad, Y cuando me di cuenta estaba yo como ellos. Y ni madures ni seguridad que valga...

Y cuando llegué a la alcaldía veía a los políticos de la transición con un gran control y dominio de la situación (Suárez, Felipe Gonzalez, Carrillo...)

Me decía a mi mismo: ¿Qué pasará cuando yo llegue... cuando yo sea...?. Y, con el tiempo, me he dado cuenta que lo único que va pasando es el tiempo. Los años pasan como si fueran meses. Un mes como si fuera una semana, la semana como un día, los días horas y las horas minutos.

“66 DIAS DE CONFINAMIENTO”

En los 66 días de confinamiento ha habido tiempo para todo: desde días muy aburridos a no tener tiempo para nada.

Seguro que, alguna vez, habrás pensado en llamar a alguien para preguntarle: ¿Cómo lo llevas?. ¿En qué te puedo ayudar?.

Y ese alguien estará soñando con escuchar el teléfono. Se ha quedado esperando tu ayuda. “¡Ojú, Pedro, como eres. Ya habrá tiempo...!” -podrías decir al leer esto-.

Yo no digo nada. Sólo que el 14 de Marzo se pararon los relojes y escucho que quieren prorrogar el Estado de Alarma hasta el 5 de Julio.

¿Volverán las agujas a funcionar?. ¡Ojo!. El Banco de España avisó ayer de futuros recortes e impuestos. La cosa no está para juegos...

En la crisis del Covid-19, el tiempo vale lo mismo en todos los puntos del mundo, bajo todas las situaciones y para todas las personas.

La diferencia está en la manera de gastar las horas, hay quienes se empeñan en mantener la población confinada, mientras otros se obsesionan en aligerar el tiempo para recuperar bienes y libertad.

Hoy se cumplen 66 días del confinamiento. El tiempo se acaba y no vuelve. ¿Tú qué piensas...? “BUENOS DÁS”