La Rábida celebra el Día de la Hispanidad con una gran fiesta cultural y gastronómica

La Rábida vuelve a abrir sus puertas este fin de semana con motivo del Día de la Hispanidad, celebrando los días 11 y 12 de octubre unas Jornadas de Puertas Abiertas repletas de propuestas culturales, históricas y gastronómicas para toda la familia. En esta edición, organizada por la Diputación de Huelva a través de su Unidad de Gestión de La Rábida (UGR), la gran novedad será la incorporación del Parque Celestino Mutis como espacio gastronómico y cultural, que ofrecerá una variada programación desde las 11:00 hasta las 23:00 horas.

El diputado responsable, Juan Daniel Romero, ha destacado que se celebra el 533 aniversario del Descubrimiento de América, con una programación gratuita y pensada para todas las edades. Además, se pondrá a disposición del público un tren turístico que conectará los distintos espacios del evento.

La oferta se reparte en tres grandes escenarios:

En el Muelle de las Carabelas, habrá talleres infantiles, recreaciones históricas, teatro y conciertos de música iberoamericana, con grupos como Som de Brasil.

El Foro Iberoamericano acogerá la exposición Pinta la Rábida, el V Congreso Internacional Conmemorativo del Descubrimiento de América, y el espectáculo musical del pianista Alberto de Paz.

Y como gran estreno, el Parque Celestino Mutis ofrecerá una zona gastronómica con sabores de Iberoamérica y Huelva, showcookings del chef Daniel del Toro, conciertos, cuentacuentos, batucadas, baile y sesiones de DJ con tributos a artistas como Maná, Celia Cruz, Juan Luis Guerra o Carlos Vives.

Una cita consolidada en el calendario onubense que este año apuesta por crecer y conectar pasado y presente a través de la cultura, la música y la gastronomía.