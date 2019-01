Qué pasó con...José Antonio Mancheño

No hacer nada no va con él. A día de hoy, aunque está jubilado y después de una vida muy activa sigue pensando, creando y moviéndose para no caer en el abismo del ostracismo. La política, la cultura y el deporte siempre han estado ligado a José Antonio Mancheño ( Tony para los amigos) un licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, que fue gobernador en su tierra, Subdelegado del Gobierno en Córdoba, miembro del Patronato Rector del Parque Nacional de Doñana, delegado en Huelva de la Consejería y del Ministerio de Cultura, jefe de Deportes en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, también jefe de Protección de Instituciones del Patrimonio Histórico, además de Presidente del Recre y del Real Club Recreativo de Tenis y Secretario de UCD, toda una institución en Huelva que habla sin tapujos del cambio político en la comunidad andaluza, tras 37 de gobierno socialista, del Recre y de las elecciones municipales del próximo mes de Mayo donde puede haber cambio en la alcaldía porque hay partido, deciá Mancheño, el invitado en el espacio Que pasó con de Herrera en Cope