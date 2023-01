"Pueblos Gigantes" la gran apuesta de Diputación

El destino Huelva, con toda su riqueza, amplitud y seducción, vuelve a mostrarse al mundo en la Feria Internacional del Turismo. En el arranque de la 43 edición de Fitur, la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha dado a conocer los principales activos turísticos en los que está trabajando la institución, que conforman una propuesta variada e innovadora para las personas que busquen experiencias viajeras.





Una propuesta que incluye la nueva marca de Destino Huelva, obra de Oscar Mariné y Javier Limón. Dentro de la estrategia de Destino Turístico Inteligente, la nueva formulación de la marca no pierde sus raíces -al volver a Mariné y su modo de entender a Huelva- sumándose ahora el talento musical de Limón en un binomio creativo para el mejor producto para el destino.





En ese destino, el turismo se pone al servicio del reto demográfico, uno de las líneas transversales de las políticas de la Diputación. Con ese objetivo nace la campaña ‘Pueblos Gigantes de Huelva’. Una campaña que muestra todo lo que significa vivir en un pueblo pequeño a través de la personalización en un gigante lo que se esconde bajo el pueblo y no se ve a primera vista, pero que se experimenta al vivir en él. Con el slogan : “Lo que ves parece pequeño. Lo que vives es muy grande”, se despliegan ante los ojos del viajero experiencias para disfrutar de la provincia a través de todos los sentidos. “Porque gigantes ahora son las oportunidades, igual de grandes que las posibilidades. Vivir en un pueblo te genera una alternativa real que hay que visibilizar. Y no hay nada mejor para visibilizar algo que hacerlo gigante. Por lo tanto, olvidémonos del tamaño y pensemos en la experiencia. O lo que es lo mismo, no son pueblos pequeños son pueblos gigantes de Huelva”.





La presidenta ha acompañado a la Mancomunidad Beturia en la presentación del Plan de Sostenibilidad Turística del Destino ‘Destapa El Andévalo’, dotado con un millón de euros para dar a conocer y promocionar la comarca bajo una marca común, basada en cuatro pilares temáticos: gastronomía, naturaleza, cultura y patrimonio. Gran desconocida dentro y fuera de nuestra provincia, el plan busca posicionar la comarca para generar empleo y riqueza, invitando a saborear y descubrir las bondades del territorio, de su gente amable y cercana, “que ha sabido conservar una forma de ser, de vivir y también de producir, respetuosa con las tradiciones y con el medio natural”.





Otro de los atractivos que se muestran estos días en Fitur es la oferta cultural de la provincia, representada por la programación musical de las Noches del Foro y del Estadio Iberoamericano, una de las más esperadas y mejor valoradas, tanto por los onubenses como los visitantes que pasan el verano en nuestra provincia. Manuel Carrasco será el encargado de inaugurar y brillar en su tierra con dos días de concierto, el 30 de junio y 1 de julio, en el Estadio Iberoamericano. Junto a él Víctor Manuel, el musical de Mecano, Pablo Alborán, Camela, el Carnaval de Cádiz y Lola Índigo harán disfrutar al público de las noches rabideñas.





De cultura y música versa también la Ruta del Fandango de la provincia de Huelva, a cuya cabeza se encuentra el cantaor Arcángel y que cuenta con el apoyo de la Diputación, con el objetivo de convertir este palo del flamenco en un elemento aglutinador del territorio y em estímulo para la promoción de la provincia de Huelva y sus municipios, que impulse a la economía local y reavive el orgullo y la idiosincrasia onubense. La Ruta se estructura sobre la base de dos Casas del Fandango (Alosno y Huelva) y un amplio contenido divulgativo, como un potente archivo sonoro que ayudará a dar a conocer la naturaleza, la historia, los lugares, las variantes y los cantaores del fandango.





Y en la oferta de la jornada no han faltado las propuestas deportivas. Por un lado La Leyenda de Tartessos, que se ha convertido en un referente de las carreras por etapas de mountain bike más prestigiosas de Europa, con la participación de destacadas figuras del ciclismo nacional, a los que hay que unir la presencia de destacados ciclistas onubenses que estarán un año más en la línea de salida y que harán de la prueba una de las más importantes del año. Acaban de cerrarse las inscripciones de la 2ª edición y no paran de conocerse nombres destacados que tomarán la salida el 2 de febrero en Cartaya, y recorrerán enclaves espectaculares como El Rompido, la ribera del Guadiana que abraza a Portugal junto al muelle del Puerto de La Laja, zonas mineras en el entorno de Valverde del Camino, la Vía Verde del río Tinto y muchos otros que brindan condiciones inmejorables para la práctica del ciclismo.





También se ha presentado el proyecto ‘La Miya’ Wellness& Family Club, que nace de la pasión por el deporte, la inspiración y la innovación. Gracias a la confianza y al apoyo de dos grandes grupos empresariales de Huelva, nace esta idea ambiciosa y diferente en el sector del fitness y el deporte de la provincia de Huelva.





Oferta variada y de calidad en toda la provincia





Junto a las propuestas de la Diputación Provincial, el stand de Huelva en Fitur ha acogido una actividad incesante de presentaciones por parte de ayuntamientos e instituciones, ratificando la variedad y calidad de la oferta turística en toda la geografía onubense. La representación de la Sierra han sido Aroche, con la Ruta y Festival ‘Territorio Hospitalario ‘con Aracena, Serpa y Moura, y la propia Aracena, que ha dado los detalles de un nuevo centro de recepción de visitantes y un portal web turístico.





El atractivo y consolidado Paseo por el Arte de Ayamonte ha sido la propuesta de su ayuntamiento junto a la Semana Santa, una de las más tradicionales de la provincia. Semana Mayor que también es uno de las marcas turísticas para Huelva capital, junto a la propuesta deportiva Gañafote Cup y el gran reclamo del turismo gastronómico: el Binómico, cuya próxima edición ha sido presentada.





El proyecto turístico de Casas Flotantes en Ayamonte presentado por la delegación provincial de Turismo, la remodelación en el Silo de La Palma del Condado son otras de las iniciativas presentadas. El ayuntamiento de Almonte ha llevado a Fitur su Estrategia de Turismo Sostenible e Inteligente, así como los proyectos de la Edusi; y Cartaya, las nuevas oficinas turísticas digitalizadas, junto a su oferta cultural y de naturaleza .





Moguer, como Municipio Turístico de Andalucía y su Semana Santa como activo turístico, y Palos de la Frontera, con la presentación de su Feria Medieval, completan las apuestas de los municipios de la provincia participantes en la primera jornada de la Feria.