Pablo Abián se proclama campeón individual y de dobles en el máster nacional de Las Rozas

El jugador del Club Bádminton IES La Orden Pablo Abián se proclama doble campeón nacional tras lograr el oro en Individual y Dobles Masculino del Máster Absoluto Las Rozas, disputado el pasado fin de semana en la localidad madrileña. Abián compartió podio con su compañero de equipo Alejandro Pérez, que se colgó el bronce en el Individual Masculino mientras que el canterano onubense Álvaro Morán obtuvo un meritorio 5º puesto en la misma categoría.

No tuvo demasiada fortuna el club albiazul en el sorteo que decidió diversos cruces entre sus jugadores. Pablo Abián avanzó sin problemas hacia la final al imponerse a Carlos Deco por 21-15 y 21-12 y a Guillermo de Montis por 21-14 y 21-12. En cuartos tuvo que enfrentarse al canterano del club albiazul Álvaro Morán al que venció por 21-14 y 21-7 y en semifinales tuvo enfrente a su también compañero de equipo Alejandro Pérez al que derrotó por 21-18 y 21-9. Ya en la final, superó con facilidad a Ernesto Baschwitz por 21-9 y 21-12.

En los Dobles Masculino, los hermanos Pablo y Javier Abián lograron el oro tras vencer a Hugo Jiménez y Gonzalo Sánchez por 21-12 y 21-3, a Álvaro Morán y Alejandro Pérez por 21-14 y 21-13, a Marcos García y Adolfo López por 21-14 y 21 12 y a Gonzalo Lapeña y Álvaro Moral por 21-13 y 21-12.

La cantera, protagonista de este fin de semana

El canterano del Recreativo IES La Orden David Carvajal se ha convertido en uno de los protagonistas destacados durante el fin de semana tras acudir a una nueva cita con la Selección Española Sub 17 en la concentración que se ha llevado a cabo del 26 al 29 de septiembre en Mieres. El volantista onubense, convocado junto a los mejores jugadores de su categoría, ha estado acompañado por su entrenador Eliezer Ojeda.

La cantera albiazul también tuvo una destacada participación en el Andalucía Top TTR Sub 15 y Sub 19 disputado pasado sábado día 28 de septiembre en el Polideportivo Diego Lobato de Huelva tras conseguir 3 medallas. Hugo Martín y David Moreno lograron la plata en Dobles Masculino Sub 19, a la que se sumaron los dos bronces de José Luis Carrasco en Individual Masculino Sub 19 y de Darío Bernabé y Lucía Santiago en Dobles Mixtos Sub 15.