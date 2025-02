El poder de la música en la educación: el método innovador del Colegio Diocesano de Huelva

El Colegio Diocesano de Huelva se ha convertido en un referente educativo gracias a su método innovador basado en la música. Este enfoque, desarrollado por el profesor Juan González Caballero, ha captado la atención de la comunidad educativa tanto a nivel nacional como internacional. Acompañado por la directora del centro, Anabel García Moreno, Juan explica en COPE Huelva cómo este sistema ha revolucionado el aprendizaje de sus alumnos.

Una metodología que traspasa fronteras

El profesor González destaca que la integración de la música en la enseñanza no solo ha beneficiado a sus alumnos, sino que también ha puesto en el mapa educativo al Colegio Diocesano. Desde su participación en 'Got Talent' en 2022, el centro ha seguido llamando la atención de artistas y medios de comunicación. "Los niños aún preguntan cuándo volveremos a hacer una excursión como aquella", comenta el docente, señalando cómo la experiencia ha dejado huella en ellos.

El impacto del método ha trascendido fronteras, llegando a inspirar a colegios en países como Irán, Ecuador y México. "Nunca imaginé que recibiría mensajes desde Irán pidiéndome las letras de nuestras canciones", afirma sorprendido González.

El respaldo de la comunidad educativa

Por su parte, Anabel García subraya la importancia del apoyo del colegio a esta metodología. "El uso de la música es parte de nuestra rutina diaria. Los padres suelen conocer las canciones porque los niños las cantan en casa para aprender los contenidos", explica. Además, destaca que, a pesar de la disminución de la natalidad, el colegio mantiene una gran demanda de matrículas debido al interés por este enfoque educativo.

El respaldo del centro ha sido fundamental para el éxito del proyecto. "No todos los profesores tocan la guitarra, pero cada uno aporta su grano de arena. Algunos marcan el ritmo con palmas, otros tocan las claves y todos cantamos", comenta García, evidenciando la colaboración del equipo docente.

La música como herramienta de aprendizaje

González explica que su metodología surge de una experiencia personal: "De niño, me costaba retener información hasta que descubrí que la música me ayudaba a memorizar". Esta vivencia lo llevó a incorporar la música en su aula, con resultados sorprendentes.

El profesor recalca que este método no busca solo la diversión, sino el aprendizaje. "No cantamos para entretenernos, cantamos para aprender", enfatiza. La eficacia del sistema ha sido tal que los alumnos recuerdan conceptos académicos mediante canciones incluso en exámenes. "Mis compañeros de quinto y sexto me dicen que, cuando evalúan a los alumnos, estos repiten las tablas de multiplicar cantando", cuenta entre risas.

Un impacto que sigue creciendo

El éxito del método ha llamado la atención de grandes artistas. "Publicamos nuestra versión de 'Pueblo Salvaje' de Manuel Carrasco y en menos de un día su esposa, Almudena, ya nos había respondido. Sabía que Manuel la vería en cuanto entrara en casa", recuerda González. Semanas después, Alejandro Sanz también compartió su versión de una de sus canciones, consolidando la notoriedad del proyecto.

El impacto positivo de este sistema ha llevado al Colegio Diocesano a abrir sus puertas a familias interesadas. "El 13 y el 20 de febrero realizaremos jornadas de puertas abiertas para que los padres puedan conocer nuestras instalaciones y metodología", informa Anabel García.

La historia del Colegio Diocesano de Huelva y su innovador uso de la música en la enseñanza continúa inspirando a comunidades educativas dentro y fuera de España. Con un enfoque fresco y efectivo, el centro sigue demostrando que la educación puede ser tan enriquecedora como emocionante cuando la pasión y la creatividad se combinan.