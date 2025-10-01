Una mujer onubense sufre un brutal ataque de perros en Reino Unido y recibe 196 puntos de sutura en la cabeza

Una mujer natural de Lepe (Huelva), de 36 años, ha resultado gravemente herida tras ser atacada por dos perros en la localidad británica de Bath, mientras intentaba proteger a su hijo de 3 años, que también resultó herido.

Según adelanta EFE, el ataque tuvo lugar el pasado martes 23 de septiembre, alrededor de las 18:30 horas, en el área de Fairfield Park, cuando los animales, que se encontraban sueltos, se abalanzaron sobre el menor. La madre, residente en Reino Unido desde hace varios años, se lanzó al suelo para cubrir al niño con su cuerpo, momento en el que ambos fueron atacados por los perros.

Como consecuencia del suceso, Marisa Maestre sufrió heridas de extrema gravedad en la cabeza y en las orejas, por lo que tuvo que ser evacuada en helicóptero en estado crítico. Fue sometida de urgencia a una intervención quirúrgica para reconstruir la zona afectada y recibió un total de 196 puntos de sutura en la cabeza. Permaneció una semana ingresada en la UCI y actualmente se encuentra en planta recuperándose de las secuelas.

Su hijo, de corta edad, sufrió lesiones de menor gravedad, aunque también tuvo que recibir atención médica.

Los dos perros implicados en el ataque pertenecen a la raza Cane Corso, una variedad de moloso italiano de gran tamaño. Según ha confirmado la propia víctima, la Policía local detuvo de inmediato al dueño de los animales, un hombre de 50 años, bajo sospecha de estar a cargo de perros peligrosos fuera de control.

La Policía de Bath continúa investigando el incidente y ha solicitado la colaboración ciudadana, realizando entrevistas “casa por casa” entre los vecinos para recabar testimonios que ayuden a esclarecer los hechos.

Cabe señalar que, aunque en el Reino Unido los perros de razas como el Cane Corso pueden ser considerados potencialmente peligrosos, en España esta raza no está incluida en la lista oficial de razas potencialmente peligrosas recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).