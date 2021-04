En abril del año pasado, durante el confinamiento, mi estimada amiga, Bella Mesa, mostró su enfado, aquí en Facebook, de la mano de Joaquin Sabina: “¿Quién me ha robado el mes de abril?. ¿Cómo puede sucederme a mi?. Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón...”

Ha pasado un año y el Abril de éste sigue secuestrado. Hay mucha gente auto confinadas y existen numerosas restricciones de horarios y movilidad en todas las comunidades. Falta la libertad.

¡Quien podía pensar que el mes de abril, cuando las plantas comienzan a abrirse y a florecer, nos iban a casi encerrar en casa y a oblíganos a llevar mascarillas hasta en plena naturaleza, en el campo!.

Sobre esta medida, tengo las mismas dudas que manifiestan las seis autonomías, opuestas a ella, que la ven incoherente.

Al no ser experto en virus, sólo puedo dudar de la efectividad de la mascarilla en campo abierto y solitario.

Pero, en cambio, si estoy seguro de que con la obligación de llevar mascarillas en el campo nos roban la gozada que supone oler la margarita silvestre, la flor, por excelencia, del mes de abril, en primavera.





“EL DÍA QUE CREÓ LA PRIMAVERA”





Quizás se deba, en parte, a que el auditor del decreto tan incoherente no conoce la importancia de esta flor, ni su leyenda:

“Dicen que una “ninfa” se transformó en esta humilde flor silvestre para escapar de las miradas. De ahí que la flor de la margarita represente la inocencia, la alegría y la simplicidad”..

¡No me digas que no es preciosa la leyenda!. Sin embargo, la cruda realidad de ahora mismo es que la pandemia del Covid no es en absoluto inocente, no nos da ningún motivo de alegría (salvo las llegada de las vacunas), ni la desaparición del virus es una cuestión fácil.

Al principio del BD me referí a mi amiga, Bella Mesa, notable “influencer” de las redes sociales, quien el año pasado mostró su enojo con el confinamiento, de la mano de Joaquin Sabina. Hoy, me toca a mi preguntar: “¿Quién me ha robado el mes de abril, que guardaba en el corazón...?

Ayer, Domingo de Resurrección, el día en que el señor creó la esperanza fue posiblemente el mismo día en el que creó la primavera... ¡BUENOS DÍAS!