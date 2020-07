Cs lamenta que Cruz rechace 2,1 millones de euros de la Junta para crear empleo en la capital

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha anunciado hoy que va a pedir explicaciones en el próximo pleno al alcalde Gabriel Cruz de “por qué la capital es el único municipio de la provincia que ha rechazado solicitar la ayuda de la Junta de Andalucía de 2,1 millones de euros para crear empleo” a través de la iniciativa AIRE a la que sí se han sumado los 79 pueblos restantes de todos los partidos políticos, “perjudicando de esta manera a los desempleados de Huelva que no van a poder optar a ser contratados en estos puestos de trabajo, algunos con un contrato con una duración de seis meses”.

García de Longoria ha acusado alcalde de “castigar a los onubenses que en estos momentos no tienen empleo y que si vivieran en cualquier otra localidad de Huelva podrían apuntarse a esta iniciativa que va a crear 800 puestos de trabajo y a la que la Junta de Andalucía ha destinado a la provincia onubense 9,9 millones de euros “de los que ni un céntimo va a venir a la capital, a la que le corresponderían más de 2 millones de euros, por la falta de gestión de Gabriel Cruz”.

El portavoz de Ciudadanos ha criticado que el alcalde de Huelva “desprecie el esfuerzo” que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía sacando continuamente iniciativas para ayudar a empresas, autónomos, pymes y desempleados como el Plan AIRE, que se publicó en el BOJA el pasado 17 de junio para que los ayuntamientos contratasen a personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo y al que el Ayuntamiento de Huelva ha sido incapaz de presentar un solo proyecto hasta el pasado 10 de julio cuando se ha cerrado el plazo para que se contrate a las personas que peor lo están pasando en esta grave crisis sanitaria, económica y social provocada por la expansión del Covid-19.

“Queremos que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, le dé una explicación a todos los onubenses de por qué no se acoge a los planes de la Junta, si es por la ineficacia de su gestión o por la confrontación permanente que quiere mantener con la Junta de Andalucía aunque suponga que los más necesitados no puedan encontrar un puesto de trabajo porque no se acoge a los planes que está sacando la Administración autonómica desde el inicio de la crisis”, ha lamentado García de Longoria.

El portavoz de Ciudadanos ha mostrado su preocupación porque “estamos viendo como los alcaldes de toda la provincia están acudiendo a presentar proyectos a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y nuestro alcalde no está allí. No entendemos como puede rechazar que venga a Huelva 2,1 millones de euros para que se reactive nuestra economía y se contrate a los onubenses que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”.