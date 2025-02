Huelva descubre las obras inéditas de María Sancho Abril en la sala en Huelva de Fundación Caja Rural del Sur

Una amplia representación de la Huelva pictórica quiso acompañar a María Sancho Abril en su segunda exposición en Huelva en casi 50 años y tuvo la oportunidad la noche del pasado lunes de descubrir una muestra amplia de sus obras inéditas después de muchos años dedicada al dibujo y la pintura y hasta que ha podido por la edad también a la escultura. La muestra estará abierta en el Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ de Caja Rural del Sur hasta el 27 de febrero.

El acto de inauguración de la exposición lo abría la responsable de Gestión Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios, para expresar primero el agradecimiento por el enorme poder de convocatoria que había tenido la presencia en la sala de la obra de María Sancho Abril y que “nos sentimos muy reconfortados con que la artista haya querido que su segunda exposición en Huelva, después de casi 50 años, sea en el Centro Cultural de la Fundación”.

Bernardo Romero fue el encargado de glosar la trayectoria artística de María Sancho que fue discípula de Antonio López tras acabar Bellas Artes en Madrid, luego vino a Huelva y estuvo en el taller de León Ortega, ya que se especializó en escultura. “Algunos la habréis conocido -explicaba Bernardo- como profesora de Filosofía, o por una única exposición que hizo de dibujos en el Colegio de Arquitectos de Huelva hace unos años. Ahora y gracias a María Luisa García Palacios, responsable de la obra cultural de la Caja Rural, hemos podido traer su obra y descubrir ese mundo interior que María ha tenido guardado en su estudio”.

Cerró el acto la propia artista recordando esa primera exposición en el Colegio de Arquitectos por invitación de Fernando Barón y agradeciendo a la Fundación las facilidades dadas para mostrar sus obras en el Centro Cultural. Destacó su aprendizaje en el dibujo ya que “quien no es capaz de dibujar bien no puede luego pintar bien”. También dejaba claro que ella había dibujado, pintado o esculpido porque “me ha dado la gana”, siempre “desde chica me gustó dibujar y conservo unos primeros dibujos de cuando tenía 8 años”. Este poderoso mundo interior es el que, al final, se trasmite en cada uno de los cuadros que componen la muestra y que muchos en Huelva van a tener la oportunidad de descubrir, salvo los numerosos creadores onubenses que ya lo conocían y que estaban deseando sacar de su estudio tanta riqueza pictórica.