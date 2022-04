La Fundación Caja Rural de Sur inaugura este martes la exposición de Batur Baslar

En la tarde de este mismo martes, a las 20.00 horas, se inaugura la muestra de este pintor afincado en Sevilla, aunque nacido en Ankara en 1967.

Batur Baslar, tras obtener el Grado Superior de Música en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Hacettepe en 1990, se trasladó a Inglaterra donde estudió el Grado en Bellas Artes (Fine Arts Mixed Media) en la Universidad de Westminster en Londres, durante el cual se concentró principalmente en fotografía, pintura y grabado.

Tras su graduación en 1997 se trasladó a Sevilla donde actualmente vive y trabaja. Aunque siempre tuvo interés en la acuarela, solo a partir de 2015 empezó a concentrar sus actividades artísticas principalmente en esta técnica. Desde entonces ha realizado varias exposiciones individuales y ha participado en decenas de exposiciones colectivas y selecciones a nivel nacional e internacional en Rusia, Francia, Polonia, Singapur, Malasia, Indonesia, Colombia, Ucrania, Japón, Eslovenia, Australia, Chile y Turquía. En septiembre de 2021 fue el ganador del primer premio en el concurso “Entre Grises” de Winsor & Newton a nivel de la Península Ibérica. También ha sido recientemente premiado en el concurso Mini Acuarela Kiev 21 en Ucrania, en el “Golden Brush Watercolour Contest” en Esmirna, Turquía y en el Festival de Acuarela de Santo Domingo, Chile. Representa a España en Fabriano in Acquarello 2022, Italia.

El propioa artista ha escrito que “lo que más me atrae de la pintura es el redescubrimiento de la forma y el color de los objetos cotidianos, que, en el proceso de aprender, vamos olvidando. Llega un momento que dejamos de ver los objetos ya conocidos. Sin embargo, diferentes condiciones de luz revelan infinitas identidades y dotan de múltiples significados a lo que vemos. Buscar una organización particular de ellos como parte de una composición es un juego que disfruto a lo largo del día. Para mí pintar es, al mismo tiempo, un proceso de traducción de una mezcla de distintos lenguajes a uno visual de un medio particular. Trabajar con acuarela es trabajar con la transparencia y la fluidez del agua. Es un medio vivo y tiene su mente propia. Uno no debe intentar dominarla sino hacerse amigo de ella, dialogar con ella, comprenderla y acompañarla en lo que quiere hacer”. Y añade: “Mi principal tema de interés en la acuarela es el paisaje. La fuerza detrás de mi inspiración es la naturaleza y la luz. Aunque la mayoría de mis acuarelas tienen un estilo impresionista, disfruto desarrollando mis ideas en un estilo más suelto añadiendo elementos abstractos.”