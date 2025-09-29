Fruta de Andalucía duplica su actividad en Fruit Attraction para promocionar sus frutos rojos y cítricos con Origen Huelva

La empresa Fruta de Andalucía ha duplicado su programa de encuentros, reuniones y actividades en la feria Fruit Attraction, que se celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid. Con esta iniciativa, la compañía responde a la alta demanda de clientes, proveedores, distribuidores, colaboradores y profesionales del sector interesados en los frutos rojos y cítricos que produce y comercializa bajo el sello de máxima calidad Origen Huelva.

Para desarrollar esta actividad, Fruta de Andalucía vuelve a contar con un stand propio en Fruit Attraction, una de las ferias más importantes del mundo especializadas en frutas, hortalizas y verduras. En este encuentro, la empresa presentará los positivos resultados obtenidos en el desarrollo de su actividad, gracias a la valoración que los mercados están otorgando a la diferenciación y calidad premium de sus fresas, arándanos, frambuesas, moras y mandarinas.

Fruta de Andalucía Fruit Attraction

En este sentido, Fruta de Andalucía detallará durante los encuentros el programa de excelencia que ha implantado, basado en sistemas de cultivo innovadores, la aplicación de tecnología avanzada, la obtención de los certificados internacionales más exigentes, así como su apuesta firme por la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Gracias a este ecosistema de trabajo, Fruta de Andalucía garantiza la selección diaria de los mejores frutos para llevar a los mercados internacionales una fruta diferenciada frente a la de otros países, destacando por su sabor, color, tamaño y forma, atributos que el consumidor reconoce y valora.

Todos estos factores han permitido a Fruta de Andalucía, en la campaña 2024-2025, incrementar el valor de su producción y consolidarse como una de las empresas andaluzas de referencia en el sector de los frutos rojos. La compañía cerró la última campaña con la mayor cifra de producción de su historia, al superar las 47.500 toneladas de fresas, arándanos, frambuesas, moras y mandarinas, frente a las 44.000 toneladas registradas en la campaña anterior. Este incremento le permitió alcanzar una facturación total de 160 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15 por ciento respecto al ejercicio previo.

Estos resultados adquieren aún mayor relevancia en el contexto de una campaña compleja, marcada por las intensas lluvias registradas en enero, febrero y marzo. No obstante, el buen comportamiento de los precios y la positiva valoración de los mercados hacia la fruta de calidad han favorecido el incremento del valor de la producción y la consecución de esta cifra récord de ingresos.

Actualmente, el trabajo de Fruta de Andalucía se concentra en un total de 1.700 hectáreas distribuidas en distintos municipios de la provincia de Huelva, donde más de 7.100 personas desarrollan su actividad profesional.