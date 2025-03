El Festival WOFEST celebra su décima edición con una retrospectiva y nuevos premios

Este fin de semana se celebra la décima edición del Festival WOFEST, un evento que, desde su creación, se ha convertido en una plataforma fundamental para visibilizar el trabajo de directoras en Huelva. La directora del certamen, María Luisa Oliveira, celebra la trayectoria del festival y pone en valor los logros alcanzados a lo largo de estos años.

Oliveira subraya que el principal hito del festival es su propia continuidad: "Que se haya mantenido durante 10 años ya es una victoria". Recuerda que el festival nació como una iniciativa de tres mujeres onubenses, con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y otras instituciones. El evento surgió como respuesta a la falta de estudios audiovisuales en Huelva y la escasa presencia de ciertas películas en la cartelera.

Uno de los logros más significativos ha sido la creación de una cantera de directoras en la provincia. "Cuando empezamos, apenas había mujeres en Huelva que se pusieran detrás de una cámara para contar su historia", explica Oliveira. En esta década, 70 directoras han presentado más de 100 cortometrajes en el festival, lo que demuestra el impacto positivo de la iniciativa.

El papel clave del concurso Made in Huelva

La directora destaca que el concurso Made in Huelva ha sido fundamental en este proceso. "Al principio no era competitivo, pero en 2018 lo convertimos en un certamen competitivo y eso animó a muchas mujeres a atreverse a contar sus historias", señala. Además, el festival ha apostado por la formación, impartiendo cursos en dirección, producción, guion, composición y montaje. "No solo hay que incentivar, sino también dotar de herramientas para que esto sea posible", enfatiza.

El festival también ha trabajado en la creación de referentes para las nuevas generaciones. "No queríamos que a las niñas de hace 10 años les ocurriera lo mismo que a nosotras, que no creíamos que podíamos estar detrás de la cámara", comenta. Algunas de esas niñas, como Alicia Rodríguez, han evolucionado hasta convertirse en directoras premiadas en el certamen.

Una retrospectiva y el estreno de los premios WOFEST

Este año, el festival incluye una retrospectiva de los cortometrajes ganadores de ediciones anteriores. "La calidad ha evolucionado mucho", afirma Oliveira. "Al principio recibíamos cortos más amateur, pero con los años han mejorado técnicamente y en narrativa". También destaca que muchas participantes han repetido con nuevas obras, evidenciando su crecimiento profesional.

Otra de las grandes novedades de esta edición es la entrega de los primeros premios WOFEST, que reconocen la trayectoria de mujeres en la industria audiovisual. "Nos pareció justo premiar a Inés Romero, una pionera en Huelva y Andalucía, y a Arancha Aguirre, cuyo trabajo en el documental destaca por su rigor y sensibilidad", explica.

Una programación con estrenos destacados

El festival se celebra en el Gran Teatro de Huelva y comienza el jueves con la inauguración oficial. A partir del viernes, se proyectarán películas que no se han estrenado en la ciudad, pero que han tenido un recorrido destacado en festivales como Cannes, los Goya o los Óscar. Entre ellas, "Reina", de Claudia Reinicke, "Los destellos", de Pilar Palomero, y "La sustancia", de Coral Fargeet. El sábado se proyectarán los cortometrajes ganadores de Madin Huelva, seguido del reconocimiento a Arancha Aguirre y la proyección de "Ciento volando", un documental sobre Chillida.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Gran Teatro, abierta de 11:00 a 13:00 h y una hora antes de cada sesión, o a través de la web entrada.huelva.es.

El futuro del festival

De cara al futuro, Oliveira destaca que el reto principal es seguir siendo "una ventana para historias que no siempre encuentran espacio en la gran pantalla". Además, aspira a que alguna directora onubense trascienda fronteras y a fortalecer la industria audiovisual en la provincia. "Nos encantaría recibir más apoyo económico para asentar nuestra asociación y consolidar este proyecto que llevamos adelante con mucho esfuerzo", concluye.

El Festival WOFEST celebra una década de historia con el compromiso de seguir impulsando el cine dirigido por mujeres, ofreciendo nuevas oportunidades y consolidándose como un referente en la promoción del talento femenino en Huelva.