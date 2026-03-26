Un equipo de cinco voces expertas se prepara para narrar la Semana Santa de Huelva

Un equipo de cinco comunicadores será el encargado de la retransmisión de la Semana Santa de Huelva. Álvaro Luque, Manuel de Burgos, Eduardo Luque, Beatriz Martín y Alonso, conforman el equipo que narrará todos los detalles de la semana mayor desde un palco instalado en la Placeta y con conexiones a pie de calle.

Nuevas voces para una semana especial

Entre las incorporaciones de este año se encuentra Eduardo Luque, quien se une al equipo desde Sevilla con "mucha ilusión y muchas ganas de afrontar este nuevo reto". Luque ha confesado estar deseando aterrizar en Huelva para vivir su Semana Santa.

También repite por segundo año Beatriz Martín, quien ha admitido estar "nerviosa" pero sobre todo "agradecida". Como novedad, este año ha tomado la decisión de no realizar la estación de penitencia con su hermandad de las Tres Caídas para poder vivir la Semana Santa desde el otro lado, junto al equipo de retransmisión.

Va a ser una experiencia enriquecedora, tanto como para el oyente como para mí misma"

Martín considera que esta oportunidad le permitirá aprender y conocer su hermandad desde una nueva perspectiva. "Va a ser una experiencia enriquecedora, tanto como para el oyente como para mí misma", ha afirmado, destacando su deseo de transmitir el sentimiento cofrade a todos los oyentes.

Recorridos y momentos clave

La cobertura comenzará el Viernes de Dolores con la procesión infantil del colegio María Inmaculada por la mañana. Por la tarde, el equipo estará en los barrios de Las Colonias, con la Virgen de los Dolores, y de El Higueral, con la Virgen de Prado.

El Sábado de Pasión el foco estará en el Cristo de la Veracruz y la asociación parroquial de Bendición. Para el Domingo de Ramos, se acompañará a las cuatro hermandades del día: la Borriquita, la Cena, la Redención y los Mutilados, con paradas recomendadas en la calle La Fuente y la Plaza Niña.

El Lunes Santo se destacarán momentos como la bajada del Conquero con la hermandad del Perdón, la marea humana que acompaña al Cautivo y el paso de las Tres Caídas por Huerta Mena. El Martes Santo la atención se centrará en Pasión, la Sentencia y los Estudiantes.

Un pronóstico esperanzador

La semana se presenta, además, con optimismo gracias a las previsiones meteorológicas favorables. El buen tiempo esperado anima a vivir la Semana Santa en la calle, como ha resumido Eduardo Luque con una frase que ya es un sentir popular: "Cofrade a la calle".