La desescalada sin medidas laborales, fiscales y sanitarias es una catástrofe

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno va a proponer al Gobierno Central que Huelva junto con Almería sean experiencias piloto en la península en la desescalada. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba en las últimas horas cómo van a ser las fases para la misma.

Lo cierto es que sectores como el hotelero y el hostelero se han echado las manos a la cabeza. Se habla de apertura de locales con condiciones pero sin pautas para hacerlo.

Esta mañana ha habido reunión del sector de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la preocupación en el sector es máxima.

Por la provincia de Huelva en la reunión ha participado el Círculo Empresarial del Turismo de Huelva (CETH). Su secretario provincial Rafael Barba ha calificado la situación de catastrófica; si no hay nuevas medidas dan por perdido el verano.

Los hoteles no ven viable abrir para visitantes de la propia provincia, ni que no se puedan utilizar las zonas comunes. Se preguntan también qué pasa si no se reincorporan trabajadores de los ERTE, tendrán que devolver las bonificaciones fiscales?. Si el hotel abre al 30% no hará falta la plantilla completa.

El secretario general del CETH ha tachado de "barbaridad" el anuncio que se ha hecho y ha tachado de "absurdas" muchas de las medidas higiénicas que se han planteado que "van a provocar, casi con toda seguridad, que la gran mayoría de establecimientos de hostelería y de hoteles se planteen seriamente no abrir" porque "están en una situación económica muy difícil" y "abrir un establecimiento con esas limitación lo que hace es perjudicarlo mucho más".