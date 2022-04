La convincente estrategia de los supermercados para captar la atención de los clientes: durarás más tiempo

Los últimos años han hecho que nuestras miradas se centren en el pulso que existe en los supermercados tanto por la situación derivada por la pandemia así como la que recientemente hemos sufrido (y sufrimos) por la invasión de Rusia a Ucrania.

Millones de personas acuden cada día a estos establecimientos para rellenar las despensas y neveras intentando encontrar las mejores ofertas y, para ello, estas cadenas llevan a cabo diferentes estrategias para promover la venta y hacer que los usuarios gasten lo máximo posible. Dentro de estas estrategias también está el tiempo que se pasa en el supermercado y tiene una importancia clave para gastar más.

Una de esas estrategias es fácilmente identificable porque seguro que alguna vez hemos notado cómo nos han cambiado las cosas de sitio o incluso las diferentes secciones haciendo que demos más vueltas por el supermercado buscando lo que realmente necesitamos.

ESTRATEGIA DE UBICACIÓN

Habitualmente los usuarios tenemos nuestros supermercados fetiches a los que acudimos con más asiduidad que a otros y, en esos supermercados que conocemos, vamos directamente sabiendo dónde está cada producto que necesitamos. Por ello, estos establecimientos deciden cambiar las cosas de sitio un par de veces al año para que, cuando buscas los zumos y refrescos, te encuentres las conservas y debas dar una vuelta por obligación.

¿Y qué motiva esa estrategia? Pues cuando llegas a buscar lo que pensabas que estaba en esa estantería y no está, debes ir mirando pasillo por pasillo hasta encontrar lo que tú querías, y por el camino es más que probable que te lleves cosas que no tenías pensado comprar pero que, como las has visto, te las llevas.

Es evidente que esto no sucede en las pequeñas tiendas de barrio o las de toda la vida, principalmente sucede en los hipermercados y en grandes superficies donde estaremos más acostumbrados a ver prácticamente todo cambiado un par de veces al año y tengas que recorrerte todo el super para encontrar lo que estabas buscando y, al final, piques llevándote algo que, en un principio, no estaba en tu lista de la compra.