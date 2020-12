Colabora con Cáritas estas Navidades

Cáritas lanza su tradicional Campaña de Navidad basada en un claro leit motiv que permita contrarrestar las circunstancias de distancia social y aislamiento que han marcado nuestras relaciones personales y sociales a lo largo de los últimos meses a causa de la Covid.

Con el lema “Esta Navidad, más cerca que nunca”, Cáritas propone vivir una Navidad en una doble dimensión. Por una parte, recuperando la cercanía, no medida en metros, sino en gestos, con quienes más lo necesitan. Y por otra, colaborando económicamente con los fines de Cáritas para romper simbólicamente las distancias y estar más cerca de aquellos que afrontan unas condiciones de precariedad a causa de la pandemia y que desbordan cada día a los recursos de acogida de Cáritas para garantizar sus necesidades básicas.

Esta invitación a la solidaridad económica con las víctimas de las injusticias tiene destinarios reales: las familias sin recursos, las personas mayores que viven solas, quienes no tienen empleo, o los que viven en la calle y no pueden refugiarse en el calor de un hogar. Y también de las personas que afrontan el duelo de la ausencia de quienes esta Navidad no se sentará a la mesa, de las personas que han perdido sus medios de vida a causa de la pandemia o de las personas migrantes que siguen hacinándose en nuestras islas y en las costas sin que lleguen soluciones.

La Campaña de Navidad de Cáritas de este año se enmarca dentro de la misma llamada a la solidaridad con las víctimas de la emergencia social causada por el coronavirus, que se puso en marcha a principios de marzo bajo el lema general “Cada gesto cuenta”.

Una Navidad diferente inspirada en un pesebre

Con esta llamada a “estar más cerca que nunca”, a superar la distancia física y el alejamiento emocional que impone el uso de mascarillas, Cáritas propone vivir, como se señala en los materiales editados dentro de la Campaña, “una Navidad diferente y un estilo de vida radicalmente distinto y revolucionario que tiene su origen en un pesebre”.

“La Navidad –recuerda Cáritas en la campaña— llega de nuevo para sacarnos de nuestros letargos y ensimismamientos, para deslumbrarnos con las luces que brillan en la generosidad de las personas voluntarias, en los gestos que cualquiera podemos hacer para cuidar y acompañar, en el tiempo que regalamos sin prisas y disponible para escuchar, preguntar, mirar a los ojos, y ser capaces de reconocer y agradecer todo lo bueno que recibimos todos los días”.

¿Cómo podemos estar más cerca?

La distancia física que nos exige el cuidar a lo demás y el cuidarnos para frenar la expansión de este virus letal está encapsulando los afectos y las emociones. Cada día el aislamiento se hace más costoso y es fácil ceder ante el desánimo y el no llegar a ver un horizonte cercano y libre de la enfermedad. E imaginar que no vamos a poder encontrarnos con los que queremos de la misma forma que otros años, aún nos parece una ficción.

Ante esta situación, la Campaña de Navidad de Cáritas invita a que cada uno de nosotros seamos una “estrella de Belén que ayude a alumbrar caminos, los de personas que conoces y los de otras que quizás estén más lejos de tu día a día, a ser estrella que con su luz alumbre esperanza a través de gestos generosos y sencillos que faciliten encuentro, diálogo, oportunidad”.

Regalar nuestro mejor gesto esta Navidad

Por eso en medio de esta situación, Cáritas ofrece la oportunidad de intentar no dejar a nadie atrás, de acercarnos y pensar en las personas con las que trabajamos. De invitar a colaborar, a participar, a sumar las buenas intenciones de todas las personas para que se conviertan en acciones, en gestos de solidaridad, de compromiso y de generosidad.

Las realidades son muy diversas: enfermos sin hogar ni familia, migrantes, ex menas que están estudiando, personas sin hogar que viven y duermen en la calle y necesitan un centro donde poder ducharse, desayunar, cambiarse de ropa o resguardarse del frío, personas que quieren cambiar esa situación de sinhogarismo y necesitan un acompañamiento para recuperar su vida, familias vulnerables que necesitan apoyo en sus necesidades básicas, ancianos en soledad con pensiones bajas que necesitan apoyo y acompañamiento, menores a los que se leda un apoyo educativo y que necesitan dispositivos tecnológicos para su educación… son algunas de las situaciones que acompaña Cáritas Diocesana de Huelva desde sus diferentes áreas y proyectos como son la Casa de Acogida Santa María, la Casa de acogida Santa Mª de los Milagros, Puertas Abiertas, el Proyecto de menores ‘Educar Para Crecer’, el proyecto de Mayores de la Sierra, el proyecto de Asentamientos, los talleres con mujeres y la atención que se hace desde las Cáritas Parroquiales en nuestra capital y toda la provincia.

Todas estas personas necesitadas, merecen como nunca tenernos “más cerca que nunca”, alguien que les acompañe, que les guíe, que esté a su lado, y que le anime a superar las dificultades; sin tu colaboración no podrían salir adelante.

La propuesta concreta en este año tan peculiar y donde las medidas de higiene son tan necesarias es dejar de dar ayudas en especie para ofrecer ayudas económicas, donde las personas tengan la libertad de hacer su compra como lo realizamos cualquiera, en las tiendas que decidimos según criterios de proximidad, de abaratamiento, etc., y sin ninguna identificación que estigmatice a las personas.

En concreto puedes “estar más cerca que nunca” realizando alguna de las siguientes acciones:

Realizar un donativo a través de Bizum al código 00566 o bien al número de cuenta ES38 2100 7434 3722 0024 1033.

Hacerte socio o donante de Cáritas Diocesana llamando al teléfono 959 245 226.