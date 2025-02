Caja Rural del Sur presenta “Master of Markets”: el juego perfecto para aprender a invertir en Bolsa

Caja Rural del Sur, Caja Rural de Navarra, y Caja Rural de Zamora se unen para lanzar “Master of Markets”, un innovador juego de Bolsa diseñado para acercar el mundo de las inversiones a todos los públicos. Esta iniciativa, con un claro enfoque educativo y social, busca fomentar el aprendizaje práctico y accesible sobre el mercado bursátil español. “Master of Markets” no solo introduce a los participantes en la dinámica de las inversiones, sino que también refuerza sus conocimientos financieros de manera segura y sin correr ningún riesgo financiero.

Una experiencia educativa diferente y dinámica.

“Master of Markets”, el juego en el que se podrá participar a partir del 1 de febrero de 2025, permitirá a los usuarios crear carteras virtuales de valores con los títulos que prefieran. Para ello dispondrán de un capital inicial ficticio de 100.000 euros que podrán invertir, comprando y vendiendo acciones, en el momento que prefieran. De esta forma, los participantes podrán competir con otros jugadores, practicar y probar estrategias de inversión y familiarizarse con el funcionamiento del Mercado Continuo Español.

Con acceso a herramientas de análisis y contenidos formativos, los usuarios podrán modificar sus carteras y observar cómo sus decisiones impactan en la rentabilidad. Además, la plataforma fomenta la interacción y el aprendizaje colectivo a través de un sistema de rankings y la posibilidad de invitar a amigos para sumarse al reto.

Recompensas para los mejores inversores virtuales.

Para motivar la participación y premiar la excelencia, “Master of Markets” cuenta con premios tanto mensuales como globales. El jugador que consiga la mejor rentabilidad en su cartera, ganará un viaje a Nueva York para dos personas para conocer Wall Street, el segundo clasificado obtendrá un iPad Pro - 11 pulgadas Wi-Fi 512 GB y por último, el tercero, un iPhone 16 Pro - 128 Gb. Asimismo, también habrá una clasificación mensual, que premiará con un Apple Watch Series 9 al jugador con la cartera más rentable del mes.

Además, para potenciar la creación de una comunidad de jugadores “Master of Markets”, los participantes podrán invitar a sus amigos y además tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de un iPhone 16 Pro.

Con “Master of Markets”, Caja Rural del Sur refuerza su compromiso con la educación financiera. Este proyecto tiene como objetivo el conocimiento y el aprendizaje sobre inversiones y dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

El acceso a “Master of Markets” es completamente gratuito y está abierto a cualquier persona mayor de edad. Los interesados pueden registrarse desde las webs de las Cajas Rurales participantes.

"Master of Markets" no solo es un juego, sino una experiencia formativa diseñada para acercar a la sociedad al mundo de las inversiones de manera práctica y sin riesgos. Consultar las bases del juego.