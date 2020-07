El Ayuntamiento de la capital renuncia a más de 2 millones de euros de la Junta para empleo

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha calificado de “muy grave” la decisión del alcalde de la capital, Gabriel Cruz, de renunciar a 2.114.000 euros que le correspondían a nuestra ciudad procedentes del Plan Aire de la Junta de Andalucía "cuando padecemos una de las tasas de desempleo más altas de España con 18.000 parados".

García de Longoria ha lamentado que “por la mala gestión de Gabriel Cruz, alrededor de un centenar de familias de parados onubenses no van a poder optar a un contrato laboral de como mínimo de medio año con el que podrían haber aliviado su situación”, que además se puede agravar aún más en los próximos meses con los efectos que está teniendo sobre la economía la propagación del Covid-19 que sigue sin estar controlado.

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que a Gabriel Cruz le cabe el dudoso honor de ser el alcalde del único ayuntamiento de la provincia de Huelva que no ha presentado ningún plan para acogerse a esta línea de ayudas de la Junta de Andalucía para crear empleo, y de ser el alcalde del único ayuntamiento de capital de provincia de Andalucía que ha renunciado a poner en marcha el Plan AIRE que, sólo para la capital onubense contemplaba 923.000 euros para los parados de entre 18 y 29 años; 661.000 euros para los de 30 a 34; y 539.000 euros para los desempleados de 45 a 64 años.

Para García de Longoria, la decisión que ha tomado Gabriel Cruz demuestra que “para el alcalde el empleo no es una prioridad pese a que es el principal problema que tiene nuestra ciudad con 18.000 parados y demuestra que el Ayuntamiento de Huelva no goza de una gran salud económica”. Ante esta situación, “desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a hacer una interpelación en el próximo pleno a Cruz para qué explique por qué no quiere generar empleo en la ciudad, por qué ha renunciado a la ayuda de la Junta de Andalucía y para qué sirve una Concejalía de Empleo si no crea empleo”.

El portavoz de Ciudadanos ha acusado al alcalde de “castigar a los onubenses que en estos momentos no tienen empleo y que si vivieran en cualquier otra localidad de Huelva podrían apuntarse a esta iniciativa y encontrar trabajo, Gabriel Cruz le debe una explicación a los 18.000 parados onubenses y se la vamos a exigir en el próximo pleno porque no entendemos cómo puede rechazar que venga a Huelva dinero para que se reactive nuestra economía y se contrate a los onubenses que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”.