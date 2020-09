Así recuerdan Mariló Montero e Irma Soriano a Jesús Hermida

En el año 2015 nos dejaba una de las voces con más prestigio que ha tenido el periodismo nacional. El onubense Jesús Hermida dejaba paso a la leyenda de aquella persona que abandonó su tierra para romper horizontes y marcar estilo tanto en su propio país como al otro lado del charco.

El pasado lunes 28 de septiembre, en La Tarde en Andalucía, COPE Andalucía realizó un recorrido por la ciudad de Huelva donde se encuentra un centro cultural que lleva su nombre. Dicho Centro de Comunicación 'Jesús Hermida' reúne la evolución de los medios de comunicación desde instrumentos usados para emisiones radiofónicas como un plató de Televisión Española donde se encuentra la silla del maestro Hermida.

Por otra parte, en el mismo centro se pueden observar objetos personales, recuerdos y premios que el que fuera corresponsal en los Estados Unidos logró a lo largo de su carrera profesional así como instantáneas históricas.

Ellas

En el recorrido que se realizó el pasado lunes en La Tarde en Andalucía, tuvieron a bien atender a COPE Andalucía dos personas que conocieron y crecieron gracias a la apuesta de Hermida como fueron Irma Soriano y Mariló Montero.

La presentadora jiennense afirmó que “no pasa un sólo día en el que no haya algún momento que me recuerde a Jesús e incluso alguna persona que me reconoce por la calle y me dice algo como Yo te llevo viendo desde...claro, desde Jesús Hermida”, asegura.

La propia Irma Soriano se emociona al recordar al maestro onubense al que “consideraba como mi segundo padre. Se fue muy pronto y yo le pediría consejo aunque siempre me aseguraba Tranquila, haz las cosas pero siempre trátalo con respeto y en muchas ocasiones, en cuestiones laborales pienso ¿Qué me diría Jesús ahora?”

Igualmente, una joven Mariló Montero confirmó que, en estos momentos de pandemia por los que pasamos, Jesús Hermida lo abordaría de una manera especial. “No podría poner en boca suya algo que no puedo demostrar, pero sí estoy segura de que se rodearía de los mejores pensadores y, sobre todo, de todos los puntos de vista. Algo que caracterizaba a Jesús Hermida es que era plural.”

“Si tuviera la oportunidad de tenerlo delante le preguntaría si está orgulloso de mi, que era algo que le preguntaba muy a menudo”, afirmó la periodista navarra.