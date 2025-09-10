Abierto el plazo para inscribirse en los cursos gratuitos de montaje industrial y operaciones en planta química del proyecto ‘H2 VerdeHuelva’

a está abierto el plazo de solicitud para participar en dos cursos gratuitos vinculados al proyecto ‘H2 VerdeHuelva’, una ambiciosa iniciativa de formación especializada en sectores industriales clave para la transición energética.

Los cursos están enmarcados en el programa Empleaverde+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se desarrollarán en la capital onubense a partir de octubre.

Formación orientada al empleo de calidad

Los cursos disponibles son:

Montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde (Nivel 1) – 20 plazas

Operaciones básicas en planta química (Nivel 2) – 15 plazas

Ambos incluyen formación teórica, prácticas profesionales, formación transversal, asesoramiento individualizado y acompañamiento para la inserción laboral. Además, se creará una lista de reserva con personas admitidas no seleccionadas, para cubrir posibles vacantes.

Innovación y empleabilidad

La teniente de alcaldesa de Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha destacado que se trata de una oportunidad “única” para los desempleados onubenses, ya que estos cursos están diseñados para cubrir la demanda real de personal en el Polo Químico de Huelva, con especial énfasis en el hidrógeno verde, un sector emergente con gran proyección.

“Algunos de estos cursos se imparten por primera vez en la capital, y en el caso del montaje industrial orientado al hidrógeno verde, es el primer curso homologado en toda España”, ha subrayado de Mora.

¿Cómo inscribirse?

El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 24 de septiembre. Los interesados deberán cumplimentar los formularios oficiales publicados en la convocatoria y aportar la documentación acreditativa requerida.

Las solicitudes se podrán presentar por tres vías:

Sede electrónica del Ayuntamiento de Huelva

Medios previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015

Presencialmente en el Centro Municipal Los Rosales (Plaza de los Galeotes s/n), de 9:00 a 13:00 h

Toda la información y la convocatoria oficial están disponibles en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Huelva.

Próximamente: Curso de Soldadura con Realidad Aumentada

El tercer curso del proyecto, dedicado a soldadura con electrodo revestido y TIG con tecnología de realidad aumentada, se lanzará en febrero de 2026, ampliando así la oferta formativa para seguir generando empleo de calidad en sectores industriales innovadores.

H2 VerdeHuelva: formación para el futuro

El proyecto H2 VerdeHuelva nace con el objetivo de formar a personas desempleadas para su inserción en el ámbito del hidrógeno verde, promoviendo una transición industrial justa, sostenible y con impacto directo en el empleo local. Una iniciativa clave para convertir a Huelva en referente nacional e internacional en sostenibilidad e innovación industrial.