50.000 alumnos han comenzado hoy sus clases en la provincia

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha destacado, en la presentación del curso escolar 2019/2020, que “este Gobierno está trabajando duro por mejorar la calidad de la enseñanza pública en Andalucía y, por supuesto, en Huelva, con más dinero, más docentes, más unidades y menos alumnos por aula y profesor”. Así, se ha expresado durante la rueda de prensa en la que, junto a la delegada territorial de Educación y Deporte, Estela Villalba, se han dado a conocer los principales y líneas que van a marcar el curso en la provincia.

El pasado lunes, 2 de septiembre, 7.794 alumnos iniciaron el primer ciclo de infantil en la provincia. Este martes día 10, comenzarán el curso los 15.034 alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, 35.279 de Primaria y 408 de Educación Especial. Y el próximo lunes, 16 de septiembre, comenzarán las clases un total de 56.289 alumnos, 25.006 de Secundaria obligatoria, 6.468 de Bachillerato, 1.086 de Formación Profesional Básica, 7.619 de Ciclos Formativos y el resto de los estudiantes, hasta un total de 114.804, matriculados en enseñanzas de régimen especial y educación permanente.

Verano ha indicado que “tenemos 489 centros educativos en la provincia, de los que 364 son centros públicos, 111 son concertados y 14 son privados”. El número total de alumnos para este curso asciende a 114.804, 253 menos que el año pasado, y el número de docentes se incrementa en 85, pasando de 8.128 en el curso 2018/2019 a 8.213, en el presente curso.

La delegada del Gobierno ha concluido afirmando que “el aumento en la inversión de la Junta de Andalucía en Educación se traduce en nuestra provincia en más docentes y menos ratio, ya que, pese al descenso de alumnos, hay más profesores y un incremento de unidades, lo que supone una mejor atención y una mayor calidad educativa”.

“En cuanto a la ratio media -ha puntualizado Bella Verano-, Huelva se sitúa en 20,70 en el segundo ciclo de Educación Infantil (sobre 25 que marca la ley); 21,27 en Primaria (sobre 25), y 25,69 en Secundaria Obligatoria (sobre 30)”.

En la misma línea, la delegada de Educación ha subrayado que “el nuevo gobierno de la Junta apuesta de forma clara por la enseñanza pública, desmintiendo así los comentarios que le acusan de beneficiar a la enseñanza concertada en detrimento de la pública”.

Como principales novedades, Estela Villalba ha resaltado el incremento de 178 nuevas plazas en el primer ciclo de educación infantil, el aumento de 140 plazas de comedor escolar y aula matinal, la renovación de los libros de texto en los 6 cursos que integran la educación primaria, así como 6 nuevas aulas específicas de educación especial en la provincia y un nuevo Programa de Transición a la Vida Adulta y Activa en el IES Alto Conquero de Huelva. También ha puesto de relieve el aumento de plazas en enseñanza bilingüe, la nueva modalidad de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en el IES Pintor Pedro Gómez y el incremento de plazas en formación profesional.

Novedades en Formación Profesional

Este nuevo curso 2019/20 se ofertan en la provincia siete nuevos ciclos de Formación Profesional, cinco de ellos en modalidad dual, concretamente el CFGM de Producción Agroecológica en el IES Rafael Reyes de Cartaya, CFGS de Gestión Forestal y del Medio Natural en el IES San José de Cortegana, CFGS de Paisajismo y Medio Rural en el IES La Marisma de Huelva, CFGS de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el IES Fuentepiña de la capital y FPB de Industria Alimentaria en el IES Padre José Miravent de Isla Cristina.

Además, se ha autorizado un ciclo en modalidad presencial de Grado Superior de Patronaje y Moda en el IES La Arboleda de Lepe, y un ciclo en modalidad semipresencial, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES San Sebastián de Huelva.

Ha habido también aumentos de grupo para hacer frente a la alta demanda en los ciclos de CFGM de Estética y Belleza en el IES Pintor Pedro Gómez, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el IES La Marisma, CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería en el IES Fuentepiña y CFGS de Prótesis Dentales en el IES José Caballero.

Estela Villalba ha resaltado que entre sus principales objetivos está mejorar la oferta de Formación Profesional en la provincia, adaptándola a las necesidades del tejido productivo. Para ello, ya en el curso pasado se mantuvieron reuniones con empresas de la provincia, reuniones que van a continuar y que tienen como finalidad dar a conocer a todos los empresarios las posibilidades que ofrece la formación profesional, y en especial la formación profesional dual, y de preparar la oferta para el curso 2020/2021.

Infraestructuras

Respecto a las infraestructuras educativas se ha realizado un gran esfuerzo para que los colegios e institutos puedan desarrollar su actividad con normalidad. Con este objetivo este verano se han ejecutado obras de mejora en aulas y talleres de Formación Profesional de siete institutos que imparten estas enseñanzas en la provincia, con una inversión total de 2.694.729 euros. También se ha trabajado en la puesta a punto de las instalaciones de otros diez centros por un valor total de 1.091.227 euros. El resto de las obras en desarrollo, hasta un total de 54 en la provincia, se encuentran en distintas fases de ejecución.

La delegada de Educación ha informado que en breve terminan las obras del CEIP Manuel Siurot de La Palma del Condado y del IES San José de Cortegana, que en estos momentos son las de mayor envergadura que se están acometiendo en Huelva.

Visita institucional

Posteriormente, la delegada del Gobierno y la delegada territorial de Educación se han desplazado a la localidad de Fuenteheridos, donde junto al alcalde, José Luis Pérez Tapia, han realizado una visita al Colegio Público Rural Adersa 1, en este primer día de clase para el alumnado del segundo ciclo de infantil y primaria.

En el colegio, las delegadas y el alcalde han participado junto a niños y niñas, docentes y familias en las actividades de acogida que el centro tenía preparadas, entre las que se encontraban un desayuno saludable, jornadas de juego, radio escolar y sorpresas. Al acto han asistido los alcaldes de Castaño del Robledo, Jorge Fernández, y La Nava, Inmaculada Morales, y concejales de Valdelarco, municipios de referencia del centro.

El CPR Adersa 1 es un centro referente entre los colegios públicos rurales que atiende a las localidades de Fuenteheridos, Castaño del Robledo, Valdelarco y La Nava. El centro ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el premio Convivencia Plus, Premio Seguridad en las Redes, Premio Litter Less (premio internacional ecoescuela sobre el reciclaje de residuos sólidos) y el Premio al Mérito Educativo a su director Miguel A. Vázquez, entre otros. Cabe destacar también su participación en numerosos planes y programas como “Escuela Espacio de Paz, “Los niños se comen el futuro”, “Proeducar”, “Comunica”, “Aldea”, etc. Este colegio, como ellos mismos se definen, es un “centro pequeño que hace grandes cosas”.