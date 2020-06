¿Volverán los abrazos?

España está dividida en dos. Por un lado, filósofos, antropólogos y psicólogos que creen que después de la pandemia nada volverá a ser igual.

Por otro, sociólogos, políticos y economistas que piensan que en cuanto el virus afloje- como ya está sucediendo- y aparezca la vacuna, todo será igual que antes del Covid. ¿Con qué grupo te identificas...?.

Ayer, por la mañana, me sugiere mi mujer: “¿Vamos al Corte Inglés?”. ¿A qué?- le repliqué- “A ver si compramos...”

¿Ya está abierto?. “Si, desde el lunes están todas las plantas. ¡Qué bien!. El que se normalice es un símbolo del “consumismo compulsivo” es un buen signo, ¿no te parece?. Es el comienzo de cualquier libertad que se precie.

Una hora después me movía libremente entre pantalones y gorras de verano, ordenadores y ropa deportiva...

En los expositores había mucha ropa y poca gente para comprar. Todo el mundo con mascarillas,. ¡Qué raro era ver aquello!

“EL TIEMPO NOS LO DIRÁ”

De pronto, me acordé de las famosas rebajas del Corte Inglés. Cientos de personas forcejeando en la puerta para ver quien entraba antes y conseguía la mayor ganga. Imágenes emitidas en los telediarios.

¿Crees que volveremos a ver imágenes parecidas...? -le pregunté a Amores, jefe de planta- ¿O, quizá, nunca volverá a ser igual...?. Se quedó callado. Me miró. Sonrió. Respiró profundo. No me dijo ni que si ni que no. Pero el silencio, en estas horas, está más cerca del: “Nada vuelve nunca”.

La crisis se ha llevado por delante muchas de nuestras certezas en la salud. Cualquiera de las realidades, que creíamos intocables, han sido desmontada por la evidencia en cuestión de horas

En la cafetería del Centro estaba desayunando una amiga de Carmen: ¿Cómo habéis pasado estos días de encierro? - le preguntamos-. “Bien, como todo el mundo. Lo peor ha sido que el confinamiento ha cogido a mi hijos trabajando en Faro (Portugal). No lo vemos desde hace tres meses. Espero verlo dentro de unos días y darle un beso de los de antes del Covid”.

Después de escuchar sus vivencias, nos despedimos con el saludo Covid: (codo con codo) Impersonal, cursi y sin emoción.

Cuando se alejaba de nosotros, a más de dos metros de la distancia social, nos dejó, en voz alta, esta reflexión: “Seamos optimista. Cuando todo esto pase, retomaremos nuestras vidas y volveremos a ser los de antes. Volverán los besos y los abrazos... ”. ¡BUENOS DÍAS!