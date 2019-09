“Victoria de Nadal”

Rafa Nadal gana el US Open de tenis (Nueva York), en una final épica (cinco horas) con el ruso Medvedev (23 años).

El partido comenzó a las diez de la noche. Los dos primeros set los ganó el español. El triunfo de éste parecía inevitable.

Sin embargo, el tercer set fue para el ruso, quien también ganaría el cuarto. Igualando a dos.

En ese momento, eran las dos de la madrugada. La emoción del resultado incierto me había mantenido despierto, pero el sueño pudo conmigo y me perdí el quinto y último set.

Siendo sincero, me dormí pensando en que, a pesar del gran juego de Nadal, el partido podía ganarlo Medvedev.

“Día histórico del deporte”

Pero, no, a las cinco y media me desperté y abrí el móvil. Me apareció la foto de Rafa Nadal, mordiendo el trofeo.

¡Ganó, ganó, ganó...!. Grité para mis adentros, para no despertar a Carmen, mi mujer, y me volví a dormir.

Ella también había disfrutado mucho, al mediodía, viendo a la selección española de baloncesto dominar y vencer a la todopoderosa Serbia (recuerdo de la antigua Yugoslavia), y, por la noche, golear a España, en su partido contra la selección de Islas Feroe.

Dada la coincidencia, ayer, con el día de la Virgen de la Cinta, me hace pensar que la Patrona de Huelva, debió de echarle una “manita” al deporte español, para culminar un día histórico, lleno de triunfos, alegrías y épicas victorias. ¡BUENOS DÍAS!