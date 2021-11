Ayer, estuve en la misa funeral por Angel Lema, uno de los nuestros, luchando codo con codo con nosotros y junto a nosotros.

Era uno de los nuestros, de esta gente buena que cuando nos lo encontrábamos por la calle desprendía sencillez, prudencia y serenidad.

Ya que fue enterrado el día de Todos los Santos, lo podríamos incluir en esa “clase media de la santidad” a la que me refería en el BD de ayer.

Esos que no son reconocidos oficialmente por la Iglesia, ni nunca lo serán: porque son tantos y tan distintos…

Angel tenía muchos valores humanos: Generosidad. Compromiso. Humildad. Sabiduría. Servicio. Amor a Huelva…

Nuestro amigo, además de todos estos valores, y muchos más, tenía la gran virtud de ser un “hombre solución”.

Es decir, en el departamento de cultura del Ayuntamiento, era el jefe con la personalidad y la capacidad para resolver problemas.

Por ello, el alcalde Gabriel Cruz, coincidía conmigo, al final del funeral: “Se nos ha ido la persona que siempre solucionaba cualquier problema que le plantearas, por difícil que éste fuera…”.





“POR SI ANGEL ME LEE DESDE EL CIELO”





Angel tenía que trabajar con muchos factores ajenos a él, en el mundo del Rocio, la cabalgata de Reyes, el carnaval, las coronaciones, las cofradías, las Colombinas, la universidad…

Por ello, representantes de todos ellos, quisieron estar junto a él en su despedida, el día de la esperanza, porque el destino que nos espera es formar parte de esa “muchedumbre inmensa que nadie podrá contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas en la presencia de Dios”

Al final de la misa, su hijo, joven, sereno y muy maduro, se apoyó en San Agustin y nos invitó a todos a pensar que: “La muerte no es nada /sólo he pasado a la /habitación de al lado.

Dame el nombre que /siempre me habéis dado /Hablad de mi /como siempre lo habéis hecho. /No uséis un tono diferente. /No lloréis si me amabais /Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo!

Si pudierais ver con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso…!”

Hace veinte días, hablé con él por Wats App y terminamos la conversación, con un “nos veremos”. Un fuerte abrazo.

Por ello, quiero terminar con otro abrazo, desde el alma, por si Angel me lee desde el cielo. ¡BUENOS DÍAS!