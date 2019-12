Vídeo

Anoche le pregunté a Carmen: ¿De qué escribo el último día del año?. Ella es mi compañera, cómplice, y, en muchos casos, musa inspiradora en la creación del BD.

Pero, ayer, no estaba revestida de ese “algo” especial que se supone inspira a la creación. Era humana cien por cien.

“¡Escribe de lo que quieras!”. -exclamó-.Dejándome toda el peso de la elección del tema y, curiosamente, lo primero que me vino a la cabeza fue escribir de ella.

No hubiera sido ninguna tontería, ¿verdad?. Pues si alguien se merece unas líneas de agradecimiento es ella, por su paciencia y elegancia aceptando mis momentos de aislamiento en el despacho, mientras escribo todos los días del año.

Pero no podía escribir de ella. Se enfadaría si lo hiciera. Ya con lo que llevo escrito se enojará cuando lo lea.

Así que me he levantado sin saber de qué escribir en el último día del año.

¿Qué te parece si hago un balance de los acontecimientos más esenciales ocurridos en el año en Huelva?. Ojalá tuviera más espacio. En solo 40 lineas es imposible.

¡Feliz Año 2020!

Entonces, ¿de qué escribo?. Pienso que lo mejor sería que, hoy, escribieses tú, amiga y amigo de la familia 5000 de Facebook.

A mi me corresponde agradeceros vuestra amistad y fidelidad al asomaros a esta ventana a leer diariamente el comentario.

Los lectores, sois la “gasolina super” con la que lleno el deposito de mi mente para andar, pensar y escribir cada mañana.

El año próximo, o sea el día 2, volveré a estar aquí en clave positiva para ayudarte a sentir la alegría de vivir.

Soy un realista optimista. Habito en el mundo de los que ven “la botella medio llena”, en vez de “medio vacía”, de los que no lloran porque las rosas tengan espinas, sino celebran que las espinas tengan rosas.

Me tengo prohibido amargarte la jornada y si, en cambio, guiarte para que seas feliz. Después de nueve años no sé si he conseguido algo. Por mi parte, te aseguro, lo ensayo cada mañana.

Termino: El último BD del 2019 se merecÍa una imagen ilustrativa especial.

Por ello, he realizado un vídeo, con algunas de las fotos publicadas en los BN, para que disfrutes de los preciosos paisajes, amaneceres y atardeceres de Huelva.

Dura dos minutos. No dejes de verlo. ¡FELIZ AÑO NUEVO!.

“BUENOS DÍAS”