Mi buen amigo y querido tocayo Nacho Molina, que empieza una nueva y brillante etapa en COPE Huelva, al que auguro y deseo toda suerte de éxitos, en esa apasionante aventura “Cofrades a la COPE”, que nos tiene revolucionados a los cofrades y rocieros, y a la que nos hemos apuntados con enorme ilusión y alegría, ha tenido la amabilidad de invitarme a participar semanalmente, con un artículo de opinión, en la web de la COPE. No podía agradarme más el ofrecimiento, que acepto encantado y agradecido. Y vamos al lío…

Me ha parecido oportuno dedicar este primer artículo, precisamente a la radio, el medio al que siempre me he sentido más cercano y al que sigo siendo fiel todos los días; mis hijas se ríen de mi, porque en este mundo digital, tan avanzado tecnológicamente, yo sigo escuchando mi transistor pequeñito de toda la vida, hasta el punto de no poder dormir sin tenerlo bajo la almohada. ¿Qué le vamos a hacer? Es una costumbre que adquirí allá por mi primera juventud, de la que ya no puedo –ni quiero- privarme.

Muchos son los amigos y conocidos que tengo en la radio; he colaborado y participado en no pocos programas, divirtiéndome mucho y quedando siempre fascinado por la magia del medio; pero sobre todo soy un oyente empedernido, que disfruta oyendo la radio.

Muchas etapas de mi vida, podría asociarlas al programa de radio que más me gustaba en ese momento. Y hoy me parece oportuno recordar una de ellas, que ya la veo algo lejana, pero que la recuerdo como si fuera ayer mismo, con toda nitidez y frescura, y con mucha nostalgia. Eran los años en que dejé por primera vez mi pueblo, mi casa y familia, y aquí me vine, a Huelva, al Colegio Menor San Pablo, bajo la dirección del querido D. Juan Mairena, donde residí cuatro años, mientras cursaba los estudios de Bachillerato, en ese magnífico Instituto, como es el Rábida.

Aunque pronto me adapté a la nueva situación, a vivir en Huelva, a las clases, los compañeros, etc… no fue fácil al principio, dejar el calor y la seguridad del hogar y de los amigos; y en aquellos tiempos, cuando contaba con sólo catorce o quince añitos, encontré una ayuda inestimable, que me acercaba de manera entrañable a mi tierra, a mi pueblo y a mi devoción. Era la voz cálida y cercana, de la recordada Isi Sayago, que oía a través de las ondas de Radio Popular (COPE) de Huelva, en aquel pequeño transistor que siempre me acompañaba, sentado en el patio del Colegio. En aquel legendario programa “Marismas”, encontré un bálsamo, donde siempre se hablaba de la Virgen del Rocío, se seguía la actualidad rociera, de mi Hermandad Matriz y de todas las Hermandades. Un gusanillo de curiosidad y de interés se despertó entonces en mi, que algo tendría que ver con los derroteros por los que luego me llevó la vida.

Así que ahí queda mi reconocimiento y agradecimiento a la radio, ese medio tan cercano, cálido y cómplice, que te informa, te forma, te entretiene y te ayuda a evadirte cuando lo necesitas. No encontré mejor tema para iniciar esta colaboración con la radio, a través de la web de COPE Huelva. Del Traslado, ya hablaremos otro día….