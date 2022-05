El nuevo Paso de la Virgen del Rocío

El pasado sábado, la Iglesia Parroquial de Almonte y ante la Virgen del Rocío, presenció uno de esos acontecimientos, que quedarán inscritos en las mejores páginas de la historia del Rocío, como fue la solemne bendición de las nuevas andas procesionales de la Patrona de Almonte, por el Sr. Obispo de Huelva, D. Santiago Gómez Sierra.

Un paso nuevo para un tiempo nuevo, el que ahora comienza con este Rocío del reencuentro, la Romería del 2022, tras esos dos largos años sin Romería, como consecuencia de esa noche oscura que nos trajo la pandemia.

El paso que toma el relevo a aquel que siempre permanecerá en nuestros recuerdos, tras casi un siglo sirviendo de trono a la Reina de las Marismas; el que se estrenara en la Romería de 1934, obra de Cayetano González, y que fue obsequio a la Virgen de la familia Cepeda, unida siempre con vínculos indisolubles a Almonte, a la Hermandad Matriz y a la Virgen del Rocío.

El paso que ahora se estrena, manteniendo en todo la estética del anterior, al tratarse de un icono que está grabado en la retina de todos los rocieros, se inspira en su nuevo diseño, en ese paso de Cayetano González, que todos conocemos, y en la estética del manto de las Hermandades de la Virgen (también conocido como de los apóstoles), diseñado por Joaquín Castilla, en 1957, y bebe también este nuevo paso, de las fuentes de aquel otro primitivo, el de Juan de Astorga, de comienzos del S. XIX, como se observa en los vértices en chaflán de la peana, que dan cobijo a los ocho grandes contrafuertes que la decoran, simulando sustentar el peso de la Sagrada Imagen.

Una joya en definitiva, una pieza única de la mejor orfebrería andaluza, realizada por el taller de Ramón León, que ha ejecutado la peana y los varales, y por el de Villareal, encargado del revestimiento exterior en plata del palio. Sin olvidar, el magnífico bordado que embellece la parte interior del palio, realizado por Fernando Calderón.

Todo un acierto el planteamiento iconográfico que aparece labrado en la plata del paso, en el que destaca esa magnífica escena pentecostal en el centro de la parte frontal de la peana o, por citar sólo algunos otros, las figuras de los doce apóstoles, las escenas bíblicas de la Virgen y de los misterios del Rosario, los nobles leones, los escudos del Papa Francisco y del Rey Felipe VI, la inscripción de aquel antiguo Exvoto, “otorga lo imposible”, sobre un capote de torear, grabado en el basamento de los varales centrales, o el bellísimo crismón, que reproduce el que aparece en esa lápida del S.IV, pieza única arqueológica y devocional, del templo parroquial almonteño. Y merecen también destacarse, los delicados motivos inspirados en la flora y fauna, propios del entorno de Doñana, que se reproducen en los varales, y así otros muchos elementos ornamentales, que son una catequesis de lo que es la devoción rociera, y que animo a todos a conocer en detalle y en su integridad.

Y no debemos olvidar aquello que no se ve, pero no por ello menos importante, cual es la estructura interna del paso, realizada con los mejores materiales de última generación, que ofrecen la mejor resistencia y flexibilidad, pero sobre todo que garantizan la seguridad de la Stsma. Virgen, así como una notable reducción del peso final del paso, objetivo prioritario de la Junta de Gobierno, al acometer este proyecto, con el noble propósito, compartido por todo el pueblo de Almonte, de mejorar en todo lo posible, la procesión de la Virgen.

Un paso nuevo que además, que lleva a Huelva y a su devoción por la Virgen del Rocío en sus mismas entrañas, y en el escudo de la ciudad que lleva grabado en plata en su peana, junto al de Almonte, pues no por casualidad, ha sido uno de sus más insignes hijos y orgullo de toda Huelva, Miguel Báez Espínola, Litri, último representante de una de las mejores y más nobles dinastías taurinas de España, quien ha tenido la generosidad de realizar una decisiva y muy importante contribución económica, que ha hecho posible llevar a feliz término este proyecto.

Me uno a las palabras de agradecimiento del presidente de nuestra Hermandad Matriz, Santiago Padilla, para con el Litri, ferviente devoto de la Virgen, como su padre y demás antepasados, providencial benefactor en este proyecto. Y con él, a todos los que de una u otra forma lo han hecho posible, desde los ingenieros de la empresa Inespasa, con Antonio Ramírez al frente, que tantos años lleva colaborando desinteresadamente con la Hermandad Matriz, a los ingenieros almonteños, Miguel Angel Gallardo, José Moreno y David Vega, que también han prestado su concurso, al bordador Fernando Calderón, a los orfebres, a Manolo Galán, paisano y hermano nuestro, Doctor en Historia del Arte, que ha prestado su asesoramiento para enriquecer la iconografía de la peana y a cuantas personas han hecho posible tan magna obra.

Y sobre todo, quiero felicitar a la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, por haber tenido el acierto de apostar por este proyecto y llevarlo a feliz término, a pesar de las difíciles circunstancias que han tenido que afrontar en estos últimos años. La Virgen sabrá premiar sus esfuerzos.

Y ahora todos podemos ayudar y contribuir económicamente, cada uno en la medida de sus posibilidades, a sufragar los costes de tan magna obra. Pues a pesar de la importante donación recibida y de la contribución de otros benefactores, quedan todavía pendientes algunos compromisos de pago. Y para ello, la Hermandad ha elaborado un bonito título, que sirve como recibo acreditativo de cualquier donación que se reciba, y que será un orgullo para todos los rocieros, poder tenerlo en nuestras casas, como recuerdo de nuestra colaboración, aportando nuestro granito de arena, a la realización del nuevo paso de la Virgen. Puede hacerse acudiendo personalmente a la secretaría de la Hermandad, o contactando a través de su teléfono o mail. Desde aquí, animo a todos a colaborar generosamente en esta noble empresa.

Sólo queda ya disfrutar de esa tan esperada procesión de la Virgen de Reina, por las calles de Almonte, tan bellamente engalanadas, el próximo domingo 22, cuando estrenará sus nuevas andas procesionales, derramando su Gracia y llenando de Esperanza, a su pueblo de Almonte y a todos sus devotos hijos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado