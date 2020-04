"Niños del confinamiento"

El Parlamento aprobó ayer la prorroga del Estado de Alarma hasta el nueve de Mayo y la salida a la calle de los niños, hasta 14 años, a partir del próximo lunes, día 27 de abril.

El borrador del plan del gobierno contempla salir una hora de paseo, hasta tres niños juntos, acompañados de madre o padre, a menos de un kilómetro de la casa donde vivan.

Estarán obligados a lavarse las manos al salir y al volver del paseo. A mantener la distancia de seguridad (dos metros) con otras personas que no sean de la familia. para evitar que el contacto cercano, no haga retroceder en lo ya conseguido. .

¿Podrán los padres aguantar a los niños pequeños sin que salgan a correr a abrazar a sus amiguitos, cuando los vean?.

Coincidirás conmigo en que los niños han sido la gran revelación de la pandemia. Han asumido la “nueva vida” del confinamiento con una actitud admirable.

Son, ahora mismo, un ejemplo de vida para aquellos padres y abuelos que pudieron pensar que sus hijos o nietos no serían capaces de aguantar cuarenta días entre cuatro paredes.

“REVELACIÓN DE LA PANDEMIA”

Por el ejemplo que han dado, y porque el virus afecta muy poco a los niños (al ser más inmune al mismo que los mayores), se merecen salir a la calle de paseo, aunque sólo sea una hora y a un kilometro de casa.

En estos días, he hablado muchas veces con mis cuatro nietos por teléfono, a través de largas y divertidas videollamadas.

Los he visto más guapos y más maduros. Pablo (11 años), lee mucho, juega con la Play, y entrena al futbol en el pasillo.

Javier (13 años) , asiste a clases de su curso por internet y está en contacto con el entrenador de su equipo de futbol. Belén (14 años) trabaja como una “fiera” a distancia conectada con sus profesores y es la más política de la familia.

¿Y Manuela?. Con seis años, desarrolla su imaginación para estar distraída todo el día.

Asimismo, por su gran curiosidad, tiene información de la pandemia y sufre con el numero de personas fallecidas, alguna de ellas conocidas por sus padres.

Ayer, a las diez de la noche, les pregunté a Belén y a Manuela si estaban contenta con salir de paseo, a partir del lunes. ¡Pues claro, hijo, no vamos a estar contentas!. - me contestaron las dos-.

Y como final del día, mi nieta Manuela (6 años) me cantó el estribillo del himno de la pandemia: “ Resistiré para seguir viviendo /Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan a pedazos /Resistiré. Resistiré...”.

Son niños del confinamiento. ¡BUENOS DÍAS!