Ayer, vivimos un lunes de arte en el “museo” de la Fundación Caja Rural del Sur. El Salón de exposiciones era un volcán espectacular al derramar luz por todos sus ángulos.

La noche prometí. El pintor onubense, Pedro Rodríguez inauguraba una exposición como el mejor antídoto a la “depresión” general por causa del “medio confinamiento” que comenzamos hoy.

En la calle Mora Claros se unían dos artes hermanas (poesía y pintura) para expresar, en preciosos cuadros, lo que el artista tiene en su mente, en su corazón y desea transmitir.

Al entrar en la Sala, mis ojos se fueron directo a un cuadro maravilloso de la Séptima Avenida de Nueva York. Después, continué mi camino hasta llegar a la Calle 42, cerca de las “Torre Gemelas”...

Pero, como la exposición es un tanto atípica, con respecto a otras muestras, me desvié en el recorrido para buscar la iluminada y alegre calle de los famosos, donde había colgados una serie de retratos de figuras mundiales de la música y del cine.

En esta calle, que es la sorpresa de la exposición, había mucha gente comentando la forma de Pedro, a la hora de interpretar los retratos de famosos, llenos de originalidad y color.

“Orgullo de padre”

¡Ah!, por estar tan centrado en contar lo que mis ojos vieron ayer, se me había olvidado de que soy el padre del artista. ¡Qué orgulloso me siento!. Lo confesé en el acto cuando me invitaron a hablar.

Me acordaba de su primer dibujo, con tres años. De su primer cuadro. De su primer viaje a America buscando la Gran Manzana �� de Nueva York. De los colores apagados por la niebla, que no dejaban pasar el color. De los sueños de Pedro. De su mundo interior. De su mágico mundo.

Al terminar, alguien me preguntó: “¿Cuál es para ti el mejor cuadro de la exposición?”. Le contesté: “¡El que a ti más te guste...!”.

Le di la misma respuesta que me dio el presidente de la Asociación de los Sommelier de España, a mi pregunta: ¿Cuál es el mejor vino del mundo...?, “¡El que a usted más le guste, alcalde...!” - me respondió-.

Se dice que los libros, los amigos y el vino tienen más valor con el tiempo. Si me lo permites añado un cuarto caso.

Los buenos pintores son como el vino y los amigos, son geniales ahora, y tienen más valor con el tiempo.

Mi hijo, Pedro, nació con una caja de lápices de colores en la cuna, y ha crecido siendo feliz delante de un lienzo en blanco, colocado en un caballete, y con muchos oleos de colores para vivir una vida plena de arte. ¡BUENOS DÍAS!