"Los garbanzos del Calvario"

Los hermanos del Calvario se unieron ayer, no solo para estar juntos, sino para hacer algo juntos.

En la Casa Colón celebraban la tradicional comida de los garbanzos, a beneficio de obras sociales,

¿Por qué escribo de esto? Primero, porque me gusta ver a las Hermandades ocupadas no sólo en salir en procesión, sino también en actividades solidarias en favor de los necesitados.

Las Hermandades son cada día más conscientes de que la caridad es la sustancia propia del cristianismo.

La virtud que hace virtud a todas las demás. Es decir, la caridad, la solidaridad, convierte en bueno todo lo que toca.

La segundas razón del BD es la elección del producto gastronómico. Los garbanzos era una de las legumbres que más se cultivaban en la Agricultura de Palestina durante el siglo I, d C.

Hace bueno todo

El tercero y último motivo se debe a la pura imaginación. Te cuento la historia: “Me sentaron en la mesa presidencial, frente a Jesús (Hermano Mayor del Calvario), al lado de “su Cruz” (alcalde). Detrás, por la ventana, estaba la Virgen (monumento del Rocio).

Viendo a los principales protagonistas: Jesús, la Virgen y la Cruz, me figuraba un promontorio pequeño y, de esa manera, la imaginación me trasladaba al Monte Calvario, el lugar, según los evangelios, donde fue enclavada la cruz, en la que Jesús murió, acompañado de su madre...”

Cuando pensaba en todo esto la comida llegaba a su fin y por la puerta de la Casa Colón pasaba la Cabalgata del carnaval colombino 2020, con mucha gente disfrazada de mil colores, a pie y en carrozas.

Al principio del comentario escribía como la Hermandad del Calvario entendía que la solidaridad convierte en bueno todo lo que toca.

Quizá, por ello, los garbanzos que nos tomamos, ayer, estaban tan ricos.

Si las procesiónes, las romerías y el carnaval no están acompañados de algún tipo de solidaridad pueden ser una ilusión para los sentidos, una felicidad aparente, pero siempre serán una creación de la fantasía desprovistas de realidad. . ¡BUENOS DÍAS!