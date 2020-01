Haga frío o calor, El Portil necesita solución

Sin lugar a dudas, El Portil es uno de los parajes más bellos que tiene el litoral onubense. Obviamente me refiero a lo que nos proporciona la madre naturaleza. Ahí somos unos auténticos privilegiado.

Este pasado fin de semana, con un tiempo realmente espectacular, esta perla de la Costa de la Luz, se ha visto con una buena afluencia de público, y claro, la playa, su principal atractivo y los pinares también ha sido objetivo de los visitantes.

A las 3 de la tarde del sábado, había pleamar y en la zona de playa que limita Punta Umbría con Cartaya, era imposible pasear por sus finas arenas, simplemente porque no había espacio material para hacerlo, pudiéndose comprobar año tras año, que estamos perdiendo y a pasos agigantados la playa. La mar se la ha ido comiendo.

Dicen los que entienden de verdad de este fenómeno, que El Portil, necesita un dique que pare o palie que el agua siga haciendo estragos y dejando la playa sin arena y sin espacio. Hace tres años, después que un temporal se cebara con el litoral y que dañó la zona de manera importante, estando próximas una elecciones, hubo políticos a nivel nacional y regional que no dudaron ni un momento en acercarse por la playa y después, como no, de hacerse las fotitos pertinentes, prometerieron todo lo prometible y algo más para regenerar la misma. Pero si te he visto no me acuerdo, se hacen dos chapuzas y a otra cosa mariposa.

La verdad es, que posteriormente se han producido más temporales, que también han destrozado más la playa, pero ya no han vuelto a venir los políticos para prometer lo que no van a cumplir, y El Portil se va deteriorando cada día más y la zona de playa cada año es menor.

Como han comprobado, hasta este momento no he dicho nada de estado de las calles de El Portil, pero simplemente están de pena. La inversión que se hace en este núcleo no es el suficiente para que el visitante se sienta atraído y elija esta opción para pasar sus vacaciones estivales.

En definitiva, El Portil necesita de más atención por parte de las autoridades responsables.

Haga frío o calor, El Portil necesita solución