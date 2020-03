"¿Habrá Semana Santa?"

Ahora mismo no se valorar cual sería el precio de la suma de las imágenes de las Hermandades de la Semana Santa onubense, pero si puedo percibir la devoción que suscitan en los cofrades.

En el Via Crucis de anoche, celebrado en el entorno de la capilla de la Esperanza, iban cientos de personas acompañando con gran fervor a la imagen del Señor de las Penas, (Tres Caídas).

Al llegar estas fechas, por un lado, aparecen los iconoclastas, negando el culto a las imágenes y, por otro, los idólatras, adorando a las imágenes por encima de Dios, como ídolos (Becerro de oro).

Pero, la gran mayoría de los católicos no adoramos ídolos, simplemente tenemos devoción, y rendimos cultos, a unas imágenes recordatorias del hecho más importante de la historia de la humanidad: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

75 Años del Señor de las Penas

En Huelva, la imagen del “Señor de las Penas”, titular de la popular Tres Caídas, ha aprovechado el 75 aniversario para volver a la Iglesia de la Milagrosa, donde hizo su primera estación de penitencia.

El pasado sábado, el alcalde le impuso a la imagen del Cristo la medalla de oro de la ciudad, y anoche presidió el Via Crucis. Dentro de unos días, el Cristo, volverá a su parroquia del Polvorín.

Al terminar el. BD salta en el movil la noticia de nuevos casos de Coronavirus en España. El primero en Huelva. Los supermercados se quedan vacíos. El pánico crece por minutos...

El gobierno está reunido en Consejo de Ministros y tomará medidas especiales para evitar el contagio. ¿Les afectará a la celebración de la Semana Santa?.

No sabemos. Sea lo que sea, los hermanos de la Hermandad de las Tres Caídas ya han vivido un fin de semana lleno de alegrías, vivencias y devoción al “Señor de las Penas” que nadie, ni el coronavirus, les podrás arrebatar. ¡BUENAS TARDES!