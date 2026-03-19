Los Mecenas de Mérida deciden el futuro del patrimonio: la Casa de los Mármoles será restaurada

Los socios Mecenas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida han decidido cuál será el próximo gran proyecto de recuperación patrimonial en la ciudad. La iniciativa ganadora ha sido la adecuación integral de la Casa de los Mármoles, ubicada en el Área Arqueológica de Morería, que ha obtenido un respaldo del 48% de los votos emitidos.

En la votación para el proyecto Mecenas 2026 han participado un total de 455 socios, lo que representa una movilización del 36,6% sobre un censo de 1.243 personas. Desde el Consorcio se ha agradecido el compromiso de los socios Mecenas con la conservación y puesta en valor del patrimonio emeritense.

la Casa de los Mármoles será restaurada

Las otras propuestas

La propuesta vencedora competía con otras dos importantes actuaciones. En segundo lugar, con un 31% de los apoyos (143 votos), quedó el proyecto para una nueva cubierta y adecuación integral de 'Los Columbarios'. La tercera opción, que recibió el 21% de los sufragios (93 votos), consistía en la creación de esculturas en bronce de los arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Macías para su instalación en la zona del Teatro y Anfiteatro.