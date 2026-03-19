Los vecinos de la zona sur de Burgos y diferentes asociaciones ciudadanas votan por unanimidad modernizar la calle Madrid

La Junta de Distrito Sur ha dado luz verde por consenso a una ambiciosa propuesta para remodelar la calle Madrid de Burgos. El proyecto se centra en el ensanchado de aceras, la inclusión de un carril bici y la mejora estética del tramo que discurre entre la Plaza Vega y el Bulevar. Esta decisión, impulsada por vecinos y diversas asociaciones, busca modernizar una de las arterias más importantes de la capital burgalesa.

Burgos con Bici Recreación con IA de cómo quedaría la calle Madrid con la propuesta presentada

El detonante de la iniciativa ha sido el reciente arreglo del histórico edificio del Hospital de la Concepción, que puso el foco en el deterioro de su entorno. Las aceras estrechas, que no cumplen la normativa, y los aparcamientos que ocultan la fachada del monumento, llevaron a colectivos como Unipec, la peña Los Felices y Burgos con Bici a presentar una propuesta formal para gastar la dotación presupuestaria de este año en una renovación integral.

Reequilibrar la calle y la movilidad

El objetivo principal, según ha explicado Víctor González, representante de Burgos con Bici, es "reequilibrar los usos que se hace de la calle y conectarlos con lo que demanda la zona". Los promotores consideran que la calzada está sobredimensionada para el tráfico que soporta actualmente. "Actualmente, la zona de la calzada, pues probablemente esté sobredimensionada con respecto al tráfico actual que hay", señala González.

La calzada está sobredimensionada con respecto al tráfico actual que hay" Víctor González Presidente de Burgos Con Bici

La propuesta técnica, asesorada por arquitectos de las asociaciones, sugiere que es posible reducir el número de carriles en varios tramos sin generar embotellamientos. El espacio ganado se destinaría a ensanchar las aceras en puntos críticos, como el cruce de Plaza Vega hacia el puente de Santa María, y a crear un carril bici, todo ello sin eliminar plazas de aparcamiento.

Una de las claves del proyecto es la creación de un carril bici que conectaría dos arterias ciclistas importantes de Burgos: la carretera de Valladolid y el Bulevar. Víctor González ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya contempla esta vía ciclista, que considera "estratégica" para facilitar un acceso directo y seguro en bicicleta desde la zona sur hasta el centro de la ciudad.

Patrimonio y estética como ejes del cambio

La mejora estética y la puesta en valor del patrimonio son otros de los pilares de la iniciativa. El plan propone trasladar los estacionamientos que actualmente tapan la fachada del Hospital de la Concepción a la acera de enfrente. De esta manera, la vista del monumento quedaría despejada, en un entorno con aceras amplias, arbolado, jardineras y bancos.

Burgos con Bici Recreación con IA de cómo quedaría el ensanchado peatonal de Plaza Vega con la propuesta presentada

La intervención se considera fundamental, ya que la calle Madrid es la principal puerta de entrada para el turismo que llega a la ciudad, dada la cercanía de la estación de autobuses. Tras hablar con los vecinos, González destaca que la idea es que sea "una calle vivible para los vecinos del barrio", además de atractiva para los visitantes. A raíz del estado actual, se vio que "realmente hace falta una intervención pues un poco más ambiciosa".

La vista del Hospital de la Concepción quedaría completamente renovada sin perder esas plazas de estacionamiento" Víctor González Presidente de Burgos Con Bici

Un proyecto a la espera de viabilidad

El proyecto ha sido aprobado en la junta de distrito y cuenta con dotación presupuestaria, que ronda el medio millón de euros. Sin embargo, los propios impulsores son conscientes de que es una "propuesta ambiciosa" que probablemente supere la dotación asignada. La viabilidad podría llegar a través de la nueva normativa de distritos, que permitiría ejecutarlo como un proyecto plurianual.

A pesar del voto unánime de todos los grupos y asociaciones en la junta de distrito, el futuro del proyecto no está garantizado. "Estamos a final de legislatura, los técnicos del ayuntamiento, pues son los que son, hay muchos proyectos en marcha, pues pues habrá habrá que verlo", ha admitido González. El siguiente paso depende de los informes técnicos del Ayuntamiento de Burgos y de su capacidad para llevarlo a cabo.