El parte de guerra contra el coronavirus en España ofrece un balance de 57.000 contagiados, 4.300 muertos y 7.015 recuperados.

A pesar de ello, las autoridades sanitarias creen que la tendencia en la evolución del virus es positiva y nos acercamos al pico de la pandemia. Principal objetivo del “Estado Mayor” en combate.

¿Sabrá el portavoz sanitario del gobierno, Fernando Simón, de voz quebrada y chaleco gris, que hoy cumplimos 13 días de confinamiento?.

¿Y qué el número 13 está considerado de mala suerte en la mayoría de los países atacados por el Covid-19?.

Lo sepa o no, yo me quiero sumar a su mirada positiva. No sólo por razones egoístas sino porque, en la antigüedad (desde los Mayas), él número 13 simbolizaba lo sagrado, como parte de un patrón que generaba belleza, armonía y evolución....

Precisamente la evolución que, al parecer, sufre el proceso de nuestro enemigo invisible: con menor números de fallecidos y muchos más recuperados, aplaudidos por los propios sanitarios.

Hagamos una limonada

¿Cuáles serán las causas de esta evolución positiva?. Quizá, sea que el virus se ha cansado de hacernos daño a los españoles,

Quizás, el mortal coronavirus esté sorprendido al ver a una nación, con fama de individualismo, dar miles de ejemplos de unidad y solidaridad en personas, empresas e instituciones generosas, nobles y desinteresadas.

En primera linea, claro, los médicos y sanitarios, para los que nunca habrá suficientes aplausos.

La farmacia, camioneros, empleados de banca, dependientes de mercados y supermercados, cuidadoras de mayores, policías...

Y así, la solidaridad mostrada desde Amancio Zara, Nadal y Gasol hasta el bombero, fontanero y electricista que ha trabajado gratis para poner en marcha, en seis días (IFEMA), el mayor hospital de campaña del mundo con diez mil camas para los enfermos del virus. .

Alguien ha dicho que “la esperanza es el sueño del hombre despierto”. Lleva toda la razón. Ahora mismo, en España, hay 46 millones de españoles con los ojos abiertos como platos, por lo tanto, llenos de esperanza en poder ganar pronto la batalla.

Si me permites un consejo, te diría que cuando tengas un bajón, recuerda que ahora es cuando debemos sacar lo mejor de cada uno, sabiendo que nuestro corazón está lleno de semillas esperando germinar.

Y en esta situaciones difíciles nos damos cuenta de que somos capaces de hacer mucho más de lo que nos imaginabamos.

Termino: desde China nos han enviado un limón agrio y envenenado, en lugar de una dulce sabrosa naranja. Lo cual no deja de ser una “cabronada”, dicho coloquialmente.

Pero, seamos más listos que ellos y, en vez de tonarnos el limón, hagamos una limonada con la azúcar de nuestros ricos valores de la grandeza, la nobleza y la generosidad.

El que se rinde, pierde. Y el que no, gana... ¡RESISTIRÉ!

“BUENAS TARDES”