"Era la primera"

Alicia Rodriguez, reportera gráfica de televisión (Antena Huelva, CNH y Teleonuba), fue encontrada muerta, el pasado viernes, en una carretera del termino municipal del pueblo de Marmolejos (Jaén), tras ser presuntamente atropellada por un vehículo.

El “compañero” de Alicia, de 35 años, avisó a la Guardia Civil y, ante su extraña versión de los hechos, quedó detenido en el cuartel de Marmolejos, para prestar declaración este lunes.

Al parecer, existen razones para pensar que la muerte sea un caso de violencia de genero.

El fatal desenlace causó un fuerte impacto en el mundo del periodismo onubense y la noticia se hizo viral en las redes sociales.

Compañeros de ella en Teleonuba, como José Suarez (director), Pepe Neira (Realizador), Nacho Molina (reportero), José Luis Camacho Malo (Tertulia), Asociación de la Prensa, políticos, amigos y muchos otros compañeros han expresado su tristeza y dolor por la trágica muerte.

Mi pesar he querido mostrarlo en el BD de hoy. Pues,durante muchos años, siendo alcalde, he coincidido con ella, en centenares de actos, y la he visto trabajar sin descanso.

La última vez fue hace una semana, en el programa de Nacho Molina, sobre el Litri, cuando bromeé con ella que me sacara primeros planos.





ALICIA FUE UNA CURRANTE





Aunque nos pueda parecer mentira, ya descansa, y se comprueba la verdad del dicho popular: “La muerte llega cuando menos te lo espera”.

Hoy, a la una de la tarde, es la misa funeral de una mujer buena, quien con sólo 36 años merecía una vida feliz, en lugar del trágico final.

A los creyentes nos queda la esperanza de que Alicia ya está en las marismas eterna con la Virgen del Rocio, a quien tantas veces vi grabar con su cámara de televisión.

Alicia fue una “currante”. Era siempre la primera en levantar la mano y apuntarse a coger la cámara (Pepe Suárez), fuera de día o de noche; hiciera frio o calor. Nunca se quejaba...

Querida amiga: tú ya descansa en el cielo, sin tener que pensar en cuando has de cubrir la rueda de prensa en el Ayuntamiento, ni cómo grabar al Recre en directo, en el Colombino.

Alicia, nosotros siempre recordaremos tus ojos, tu mirada y tu sonrisa sincera, abierta y permanente, en el momento de colocar la cámara de vídeo en el trípode, y siempre veré tus movimientos de artista a la hora de buscar el mejor ángulo del entrevistado.

El mío, te dije el viernes pasado, era “el primer plano”. Pero si me grabaras ahora, mis lágrimas empañarían la lente de tu cámara. ¡BUENOS DÍAS!